Domov sa vrátil v kóme a o pár dní zomrel: KĽDR vystavila Amerike účet za starostlivosť o Warmbiera

Severná Kórea vystavila Spojeným štátom za zdravotnú starostlivosť o zosnulého amerického študenta Otta Warmbiera účet na dva milióny dolárov (cca 1,8 mil. eur).

Vo štvrtok to napísal denník The Washington Post, podľa ktorého ešte než KĽDR umožnila Warmbierovi návrat do vlasti, sa Američania zaviazali sumu preplatiť. Warmbier sa z KĽDR vrátil v júni 2017 v zúboženom stave a o niekoľko dní potom zomrel.

Warmbier bol v Severnej Kórei v januári 2016 odsúdený na 15 rokov nútených prác za krádež propagačného plagátu z hotela, kde býval. Do vlasti sa vrátil po 17 mesiacoch v zlom zdravotnom stave a v kóme. Americkí lekári uviedli, že mal ťažko poškodený mozog. Mal 22 rokov. KĽDR poprela americké obvinenia, že Warmbier bol mučený.

Pchjongjang podľa médií americkým diplomatom oznámil, že Warmbier ochorel na botulizmus, čo je závažná paralyzujúca choroba spôsobená intoxikáciou, ktorá môže skončiť smrťou. Keď mu vraj bola podaná uspávacia tabletka, upadol do kómy, z ktorej sa neprebral. Americkí lekári ale dospeli k záveru, že pacient má ťažko poškodený mozog a nejavil príznaky ochorenia botulizmu. KĽDR uviedla, že študenta prepustila z humanitárnych dôvodov.

Ešte pred jeho vydaním do USA podpísal americký emisar súhlas s preplatením zdravotných nákladov, uviedol The Washington Post. Účet následne putoval na americké ministerstvo financií, kde po celý rok 2017 bol evidovaný ako nezaplatený. Či administratíva prezidenta Donalda Trumpa neskôr sumu vyrovnala, nie je jasné, pretože sa k tomu Biely dom odmietol vyjadriť. "Vyjednávania o rukojemníkoch nekomentujeme, z tohto dôvodu tiež boli počas terajšej administratívy také úspešné," citoval The Washington Post hovorkyňu Bieleho domu Sarah Sandersová.