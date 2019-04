Koľaje smrti v bratislavskej Petržalke: Traja mŕtvi na jednom mieste za 24 hodín!

Skrátili si cestu na druhý svet. Patrik († 26) a David († 19) sa rozhodli, že si skrátia cestu do obchodu, ktorý je na druhej strane železničného priecestia na Kopčianskej ulici v Petržalke.

Robotníci z východného Slovenska bývali na ubytovni neďaleko stanice. Namiesto toho, aby prešli cez priechod so závorami, preliezli stojaci nákladný vlak a zoskočili rovno pred rútiacu sa súpravu. Ani jeden z nich nestihol včas zareagovať. Hroznú smrť našli pod kolesami osobného vlaku idúceho do Maďarska. Včera po 14.00 hod. došlo neďaleko k ďalšej tragédii.

Na mieste tragédie sa v stredu po siedmej večer zišli všetky záchranné zložky, ale aj množstvo ľudí z okolitých domov a krčmy. Prizerajúci sa neveriacky krútili hlavami, matky pevne držali deti, ktoré podľa nich počas hry tiež zvyknú vybehnúť až na koľajnice. „Moja kamarátka Barbora to nešťastie videla. Zavolala záchranku, doteraz je z toho v šoku,“ povedala nám Milka (44), ktorá oboch mladíkov zo Stropkova poznala.

Podľa nej občas prišli do krčmy na kofolu alebo na pivo a prehodili pár viet. „Barbora aj vybehla von, aby im dala prvú pomoc, ale jeden z nich mal oddelenú hlavu aj ruky od tela,“ opísala hrôzu na koľajniciach šokovaná žena. Podľa iných svedkov nebohí zatepľovali v Bratislave domy a pri každej príležitosti cestovali za rodinou na východ. Boli vraj ako bratia. „Je to hrozná tragédia a keď si predstavím, že ešte budú volať ich rodičom...,“ dodala so stiahnutým hrdlom Milka.

Starší mal malé dieťa

Podľa našich informácií bol Patrik živiteľom rodiny. „Poznal som ho od detstva. Jeho mama chodí k mojej na kávu, boli sme si blízki. Chodili sme spolu do škôlky aj na základnú školu,“ prezradil Patrikov kamarát a pokračoval. „Po strednej sme sa stretávali už len vtedy, keď sme si išli zahrať futbal a sporadicky. Patrik má doma malé dieťa. Jeho priateľka prišla o partnera aj o brata.“

Tragédiou sa zaoberá polícia. „Rušňovodič prechádzal vlakom cez chránené železničné priecestie. Pár metrov pred vlakom spozoroval dve osoby, ktoré zoskočili z vedľa stojaceho nákladného vlaku priamo pod ním vedený vlak. Napriek použitiu rýchlobrzdy, zrážke mužov s vlakom už nedokázal zabrániť. Železničná doprava v úseku Petržalka - Rusovce bola prerušená od 19.00 do 21.25 hod.,“ informovala Lucia Mihalíková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa.

Obhliadajúca lekárka skonštatovala smrť oboch mužov vzhľadom na ich devastačné poranenia. „Poverený príslušník oddelenia železničnej polície začal v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uzavrela hovorkyňa.

Zrážku prežil iba pes

Vo štvrtok po druhej odpoludnia došlo k ďalšej tragédii len približne 500 metrov od spomínaného miesta nešťastia. Vlak tam pod viaduktom zrazil muža, ktorý bol zrejme na prechádzke so psom. "Muž mal devastačné zranenia nezlúčiteľné so životom," povedal službukonajúci hasič z operačného strediska. Pes je síce zranený, ale žije a je v opatere ochrancov zvierat.