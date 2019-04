Mama cvakla svoju dcérku, fotka jej anjelika odhalila krutú pravdu: Zdrvujúce slová lekára

Mamičky si s nástupom moderných technológií fotografujú svoje ratolesti v jednom kuse. Iná nebola ani Elly Smith, ktorá však na jednej fotografii svojej dcérky Gracie odhalila niečo zvláštne.

Jedno z očiek malej dievčiny totiž vyzeralo inak ako to druhé. "Bolo žiarivejšie, prišlo mi to divné," povedala pre web Littlethings. Pre istotu ju v ten istý deň zobrala k detskej doktorke a tá ju zas odporučila na odborné vyšetrenie u očného lekára. Ten odhalil mladej rodine zdrvujúcu pravdu. V očku ich dcérky sa nachádzalo niekoľko malých nádorov. Najviac zasiahnutá bola sietnica vtedy len 2-ročnej dievčiny. Rada lekára bola jasná - oko treba vyoperovať skôr, ako sa rozšíria nádory, ktoré by ju mohli pripraviť o zrak.

"Nie je ľahké vysvetliť to dieťatku v jej veku," povedala jej mama. Dodala, že malá bojovníčka to zvládla statočne a nutnosť operácie pochopila. A tak sa mesiac po urobení osudnej snímky dievčatko ocitlo na operačnom stole. Dva týždne po zákroku začalo chemoterapiu, ktorá našťastie dopadla dobre. Gracie má už 5 rokov a zdravotne je v poriadku. Raz za tri mesiace ide na kontrolu, aby sa lekári uistili, že sa problémy nevrátili. Jej mamička sa teraz rozhodla príbeh šíriť ďalej ako výstrahu pre ostatných rodičov.

Podľa vlastných slov je rada, že si chorobu svojej dcérky všimla včas. Apeluje preto na svojich sledovateľov na sociálnych sieťach, aby aj oni boli ostražití. A malá Gracie? Tak tá si na chorobu zvykla. "Svoje umelé očko volá ´zázračné oko´ a rozpráva o ňom všetkým kamošom."