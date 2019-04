Vlhová po návrate z exotickej dovolenky: Vyvaľovanie na pláži si vypýtalo svoju daň

Petra Vlhová (23) sa po dovolenke dostáva opäť do formy.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slovenská zjazdová lyžiarka Petra Vlhová sa po návrate z dovolenky pustila do tréningu. Peťa si po sezóne dopriala chvíle oddychu na exotickej Sri Lanke. Oddych našej športovej hviezde evidentne prospel a po návrate sa s úsmevom na tvári vrátila k tréningu.

Ako sama napísala na svoj Instagram, po vyvaľovaní na pláži sa chce rýchlo opäť dostať do formy. Talentovaná športovkyňa tentokrát však vymenila lyže za bicykel a poriadne si zamakala. "Prvých 54 km okolo Liptova mám za sebou", napísala. Peťa však verí, že sa skoro dostane do rovnakej formy, v akej bola pred dovolenkou. "Bola to makačka, keďže som sa pár dní vyvaľovala na pláži, ale ja sa do toho rýchlo dostanem."