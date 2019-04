Muž zistil, že chlapček († 4 mes.) nie je jeho, brutálne ho ubil: Šokujúca reakcia matky bábätka

Ohavný čin otriasol americkým mestom Memphis. Jose Avila-Agurcia (33) mal podľa jeho priateľky na smrť dobiť len 4-mesačné bábätko.

Celý čin sa mal odohrať ešte 12. 4. Mladého muža malo do zúrivosti priviesť podozrenie, že chlapček Alexander, ktorého pokladal za svojho syna, mal iného otca. V afekte mal na dieťa zaútočiť a spôsobiť mu ťažké zranenia. Podľa portálu Nypost súdny lekár zistil v chlapčekovom tele zlomeninu rebier a lebky. Prerazené rebrá mu spôsobili pneumóniu. Osudným sa mu však stalo krvácaniu do mozgu, ktoré malého chlapčeka nakoniec pripravilo o život.

Šokujúci je aj fakt, že skôr, ako sa hrozná tragédia prevalila na verejnosť, chlapčekova matka Mercy Lizondro-Chacon s priateľom dva dni všetko pred svetom tajili. Keď maličkého chlapca konečne priviedli do nemocnice, tvrdili vyšetrovateľom, že nevedia, ako k zraneniam prišiel. Až neskôr sa na samostatnom výsluchu detektívom matka priznala k tomu, že jej priateľ Alexa opakovane napadol a udieral ho do hlavy. Dôvodom mala byť práve žiarlivosť a podozrenia z nevery.

Po spracovaní tejto informácie začala miestna polícia okamžite konať. Muža obvinili z vraždy prvého stupňa a už budúci štvrtok ho čaká súd.

Podľa najnovších správ z amerických imigračných úradov bol Jose Avila-Agurcia deportovaný zo Spojených štátov už päťkrát. Jeho pravé meno je Carlos Zuniga-Aviles a okrem vyššie spomínaného mena mal viacero falošných identít. Pochádza z Hondurasu. Deportovaný mal byť v rokoch 2011, 2012, 2015 a 2016. Tým, že sa vrátil do USA, porušil zákaz, ktorý mu udelila americká vláda, a hoci nie je jasné, kedy presne sa do krajiny vrátil, v tej dobe žil so svojou priateľkou v jednej domácnosti. Po hroznom čine, ktorý Aviles spáchal, sa imigračné postarajú o jeho ďalšie vyhostenie, hneď po tom, ako súd rozhodne o obvineniach, ktorým momentálne čelí.