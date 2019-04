Dramatické zmiznutie ženy na Zemplíne: Unesenú Zuzanu našli zviazanú

Ratovali ju v poslednej chvíli! Zuzana (43) zo Senného (okr. Michalovce) v stredu ráno nečakane zmizla. Mužov zákona zalarmoval jej manžel, ktorý našiel jej opustené auto s vystreleným airbagom. Ženu napokon policajti našli vyše 20 kilometrov od miesta nehody zviazanú.

Podľa svedectva Tomáša, ktorý je manželom unesenej Zuzany (43), našiel opustené auto svojej lásky niekoľko sto metrov za Senným, odkiaľ šla ráno do práce. „Nahlásil som to na políciu s tým, či sa nestala nehoda, pretože jej auto malo vystrelený airbag. Neskôr sa zistilo, že do vozidla bolo strelené samopalom,“ vraví s tým, že policajtom nahlásil aj predpoklad na osobu, ktorá ju mohla uniesť. „Keby to na Slovensku fungovalo ináč, ako dovoľujú zákony, tak by boli dolapení do hodiny,“ vyhlásil.

Polícia dostala v stredu ráno ráno okolo šiestej oznámenie o nehode pri Sennom.informovali policajti na facebooku s tým, že zistili, že je pri družstve v Suchom podozrivé auto.

„V ňom sa mal nachádzať páchateľ a hľadaná žena. Keďže mal byť muž ozbrojený, hliadka si obliekla nepriestrelné vesty. Služobný pes Bart podozrivého vytiahol z auta. Druhý pes Black ho istil. Muž bol zadržaný,“ dodali. Unesenú Zuzanu našli zviazanú.

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej prebiehajú nevyhnutné vyšetrovacie úkony. „Vzhľadom na závažnosť prípadu zverejnenie akýchkoľvek ďalších informácií môže zmariť alebo sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania,“ uviedla. Tomáš potvrdil, že keď vo večerných hodinách konečne našli Zuzanu, nebola fyzicky zranená, ale udalosť ju psychicky negatívne poznačila.