Speváčka Anita Soul je tehotná: Čaká dieťa s mužom, ktorému rozbila rodinu?

Priletí bocian! Speváčka Anita Soul (33) má obrovský dôvod na radosť. Už o pár mesiacov sa totiž stane po prvý raz mamou, čo len málokto tušil.

Prednedávnom však vyšlo najavo, že tvorí pár s otcom troch malých detí, hudobníkom Eugenom Vizvárym (42). Napriek tomu, že musel ich vzťah prekonať hudobníkov rozvod s matkou jeho detí, zdá sa, že sa všetko ustálilo a teraz čakajú na príchod svojho prvého potomka. Nosí pod srdcom známa speváčka chlapčeka alebo dievčatko?

Soul patrí k celebritám slovenského šoubiznisu, ktoré si svoje súkromie úzkostlivo strážia. Tehotenské bruško však známa speváčka už dlhšie nedokázala tajiť, a tak vyšla s pravdou von. „Neprezradím, koľký mesiac som tehotná, ale som v polovičke,“ priznala otvorene brunetka, ktorá pozná už pohlavie bábätka, ktoré nosí pod srdcom.

„Bude to chlapček,“ uviedla s úsmevom Anita, ktorá už nahliadla aj do kalendára s menami. Ako sa bude volať jej prvorodené dieťa, zatiaľ defi nitívne rozhodnutá nie je. „Na meno už mám pár takých nápadov, uvidíme, ktoré sa mi podarí vybrať,“ dodala brunetka.

Pri pôrode mama

Anitu zatiaľ tehotenstvo absolútne neobmedzuje a cíti sa veľmi dobre. Všetky svoje aktivity, ktoré má, zvláda na výbornú. „Zatiaľ celkom fajn, aj keď musím povedať, že obdivujem všetky matky a ženy, ktoré to zvládli, ale dúfam, že všetko bude v poriadku a dobre to dopadne,“ priznala speváčka, ktorá spievala v programoch Bailando, Hit storočia, Môj najmilší hit a občas sa mihla aj v markizáckej Chart Show.

Ani počas tehotenstva a ani po pôrode nie je rozhodnutá, že by s muzikou skončila, alebo že by si dala prestávku. „S muzikou neplánujem prestať, je to dobré aj pre bábätko, aby bolo už od bruška vedené k muzike,“ vyjadrila sa.

Anita má jasno aj v tom, kto bude počas jej veľkého dňa - príchodu na svet jej prvého dieťaťa - prítomný na pôrodnej sále. „Určite partner pri pôrode nebude. Nie je taký typ a ani povaha a radšej by som tam mala moju mamu, keďže je lekárka pediatrička a je to pre mňa taká istota,“ priznala Soul.

Pletky so ženatým

Pred dvoma mesiacmi Nový Čas zistil, že Soul tvorí pár so známym hudobníkom Eugenom Vizvárym. Tieto informácie potvrdila aj samotná prvá manželka džezového muzikanta Ingrid Vizváryová. „Áno, máte pravdu, s manželom Eugenom sme sa vlani rozviedli z dôvodu, že speváčka Anita Soul, ktorá bola naším rodinným priateľom a chodila k nám, si začala s mojím mužom,“ priznala Ingrid, ktorá má z manželstva s hudobníkom 16- a 13-ročnú dcéru a 7-ročného syna.

Na margo týchto tvrdení sa Soul vtedy vyjadrila: „Prepáčte, ale k môjmu súkromiu sa nebudem vyjadrovať. Čo sa týka pána Vizváryho, je rok a pol rozvedený a jeho bývalá manželka ešte počas ich manželstva odišla za iným mužom do Nemecka, s ktorým má už takmer ročné dieťa. Len toľko k tomu a myslím si, že toto je dosť nezaujímavá téma, preto sa nebudem k tomu viac vyjadrovať.“