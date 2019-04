Exmanželka Lukáša Adamca Miriam: Dopravná nehoda s deťmi

Predčasom spevákovi Lukášovi Adamcovi (31) krachlo päťročné manželstvo s Miriam (29).

Dvojica má spolu dve malé deti, syna Tea (4) a dcérku Leu (2), s ktorými sa Mimi, ako ju všetci prezývajú, odsťahovala z Bratislavy do Košíc. Na opačnom konci Slovenska však sympatická brunetka zažila so svojimi deťmi dopravnú nehodu, z ktorej zostali všetci vystrašení.

Vlani cez leto sa začalo pošuškávať, že manželstvo Lukáša a Miriam prechádza krízou. Po čase vyšlo najavo, že sa dvojica stihla aj rozviesť a dokonca Mimi odišla s deťmi zo spoločnej domácnosti. Namierila si to rovno stovky kilometrov od miesta neďaleko hlavného mesta, kde s Adamcom žili.

„Stala som sa slobodnou matkou a všetok čas a energiu som sústredila na budovanie nového života v rodnom meste, v novom prostredí, s novými ľuďmi,“ napísala dávnejšie Mimi na blogu. Teraz rodáčka z Košíc šokovala informáciou, že sa stala účastníčkou havárie spoločne s deťmi.

„Chcela som vypichnúť Lein úsmev, radosť zo stiahnutého okna, pretože včera sme sa o to stiahnutie snažili hodinu a pol. Dnes sa jej to podarilo pri malej nehode, našťastie malilinkej. Pán za volantom mal len 19 rokov a ponáhľal sa do školy, neskúsený, mladý vodič. Dúfam, že sa poučil a už nikomu nepobozká kufor najbližšie roky. Šoférujte opatrne, nie vždy sa to skončí s úsmevom na tvári,“ napísala Mimi, ktorá s deťmi, ktoré sedeli v aute, vyviazla z nehody bez zranenia.