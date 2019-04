Tvrdé praktiky: Galko s Kozákom vyháňali slabých cudzincov na ulicu!

Nemaznali sa s nimi! Ak bol zahraničný futbalista slabší ako slovenský, z klubu letel. Tieto praktiky z minulosti oprášil Jaroslav Galko (58), bývalý asistent trénera Jána Kozáka (65) v košických tímoch.

Proti legionárom súčasný kouč Prešova nič nemá, no musia mať podľa neho potrebnú kvalitu.

„Keď sme pracovali s Jánom Kozákom, do kabíny sme pustili maximálne troch,“ spomína Galko. „Dnes naložia piatich do auta, privezú a hrajte. Do Košíc k nám chodievali zahraniční hráči aj každý týždeň. Zostali však iba tí najlepší - Matičovci, Milinkovič, Ostojič, Sekulič. To boli futbalisti...“

Situácia sa po rokoch výrazne zmenila. Slovenský futbal je presýtený cudzincami. Niektoré kluby sa koncentrujú len na ich nákup. „Teraz? Prídu piati, z toho dvaja vedia zastaviť loptu. Musia však hrať, lebo naši chlapci sú kade-tade,“ tvrdí Galko.

Aj dnes s úsmevom spomína na jednu príhodu: „Raz nám priviezli piatich legionárov. Keď som prišiel na tréning, bolo mi do smiechu. Keby som bol tréner, tak by museli zostať, lebo šéf rozhodne. Ale Jano Kozák sa pozrel na mňa a opýtal sa: ‚Môže?‘ Odpovedal som: ‚Na ulicu.‘ A tak u nás hneď aj skončili.“