Ramsay v tom má jasno: Proti Česku vyskúšame niečo iné

Slovenských hokejových reprezentantov čaká ďalšia náročná previerka v záverečnej príprave na domáce MS.

V rámci série Euro Hockey Challenge sa v piatok v Trenčíne (18.00 h) a o deň neskôr v rovnakom čase v Nitre stretnú s rivalom z Česka. Tréner Craig Ramsay bude mať v dvojzápase k dispozícii už aj posily z NHL. Andrej Sekera, Christián Jaroš, Tomáš Tatar a Richard Pánik si budú môcť vyskúšať širšie klzisko a pred šampionátom sa zohrať so spoluhráčmi.

"Je dobre, že sú tu. Hrajú v najkvalitnejšej lige na svete a ja verím, že budú lídrami a posunú náš tím na vyššiu úroveň," povedal kouč SR. Kým hráči zo zámorskej profiligy majú miestenky na MS isté, Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom budú v nadchádzajúcich súbojoch pozorne sledovať ďalších hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy v súvislosti so záverečnou nomináciou. Na utorkovom zraze sa im hlásili už aj brankár Marek Čiliak z Brna a štvorica finalistov z Tipsport Ligy Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica).

"Šancu dostanú noví hráči. Proti Česku tak vyskúšame niečo iné ako proti predošlým súperom v príprave," vyslovil sa Ramsay, ktorý nie je spokojný najmä so slabou koncovkou: "V jednom stretnutí sme strelili niekoľko pekných gólov, no v tom ďalšom sme to nepotvrdili. Je preto dôležité, aby sme čo najviac strieľali a nezameriavali sa iba na pekné akcie. Potrebujeme hrať jednoducho, strieľať, ísť za dorážkami alebo sa snažiť puky tečovať."

Slováci zatiaľ v príprave zvíťazili v dvoch dueloch, v oboch v Rakúsku nad domácim výberom (5:1, 2:1 sn). Predtým utrpeli prehru 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch a neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene (1:2 a 1:3). Proti Česku majú negatívnu historickú bilanciu, najmä v prvých rokoch samostatnosti inkasovali od západného suseda sériu vysokých prehier. Dokopy s ním odohrali 63 zápasov, z ktorých vyhrali štrnásť, sedemkrát remizovali a zaznamenali 42 prehier, pri celkovom skóre 134:217. "Stále im máme čo vracať a aj vždy budeme," povedal Samuel Buček, podľa ktorého potrebuje slovenský tím najmä zlepšiť zakončenie. "Viem, že v doterajších prípravných zápasoch nám chýbali góly a viac agresivity pred bránkou. To prvé neviem či prinesiem, ale dravosť a agresivitu v sebe mám, tak to sa budem snažiť plniť," dodal útočník Nitry, ktorého doplnil jeho klubový spoluhráč Róbert Lantoši: "Česi majú v mužstve výborných hráčov, to ale platí aj o nás. Myslím si, že to budú veľmi zaujímavé zápasy."

Naposledy sa Slováci stretli s Čechmi vlani na MS, v Kodani im podľahli 2:3 po predĺžení. Druhý gól SR strelil Andrej Sekera, ktorý bol vtedy kapitán tímu. "Česi majú svoju kvalitu, bude to dobrá konfrontácia pre nás aj fanúšikov. Budú sa mať na čo pozerať," uviedol bek Edmontonu. Na derby s ČR sa teší aj Tomáš Tatar: "Je to federálny rival. Tieto súboje sú vždy viac vybičované, aj keď to je iba príprava. Som rád, že hráme doma. Ľudia sa majú na čo tešiť, určite to bude príjemný dvojzápas."

Tréner ČR Miloš Říha bude mať k dispozícii už aj posily z NHL Filipa Chytila (NY Rangers), Jakuba Voráčka a Radka Gudasa (obaja Philadelphia), v jednom zo zápasov by mohol nastúpiť aj krídelník Dominik Simon z Pittsburghu, ktorý zatiaľ nefiguruje na súpiske. Bývalý kouč Slovana Bratislava má v mužstve deväť hráčov z KHL. "Obrana trochu hapruje a začíname zase od nuly. Máme v tíme sedem nových hráčov, ktorí si budú zvykať na našu hru," uviedol Říha pre server hokej.cz. Česi si pred zápasmi rozložili svoj stan v Nitre. "Možno je dobre, že sme na chvíľu stranou záujmu. Bývame za mestom, hráčov nebudú rozptyľovať žiadne vonkajšie vplyvy. Práce máme dosť," vyhlásil Říha, ktorý po zápasoch na Slovensku môže počítať aj s Ondřejom Palátom z Tampy Bay a Michaelom Frolíkom z Calgary.

Ramsay so Šatanom budú smerom k MS ďalej upravovať káder. Po dvojzápase v Rakúsku vyradili útočníkov Michala Chovana, Rastislava Špirka, Lukáša Cingela a Martina Bakoša, obrancu Michala Sersena a brankára Andreja Košarišťana, po stretnutiach s ČR príde ďalšie kolo "čistiek". Do mužstva pribudnú obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning a útočník Marko Daňo z Winnipegu Jets, obaja sa budú hlásiť v utorok na zraze v Poprade. Po derby s ČR budú Slováci v záverečnej príprave pokračovať duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).



Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti Česku v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla):

Brankári: Marek Čiliak (HC Kometa Brno, 9/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, 45/0), Denis Godla (KalPa Kuopio, 8/0)

Obrancovia: Mário Grman (Slovan Bratislava, 20/0), Patrik Koch (HC Košice, 8/0), Marek Ďaloga (Mora IK, 83/9), Mislav Rosandič (Mountfield HK, 16/0), Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, 52/5), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, 27/1), Martin Fehérváry (HV 71, 22/1), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, 26/3), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, 71/10)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad, 25/4), Dávid Buc (Slovan Bratislava, 30/3), Samuel Buček (HK Nitra, 4/3), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 16/0), Róbert Lantoši (HK Nitra, 7/1), Adam Liška (Slovan Bratislava, 7/1), Mário Lunter (HC'05 Banská Bystrica, 4/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 26/1), Ladislav Nagy (HC Košice, 112/34), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 15/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, 19/1), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL, 2/1), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, 37/2), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens, 47/11), Tomáš Zigo (HC '05 Banská Bystrica, 8/1).

Generálny manažér: Miroslav ŠatanHlavný tréner: Craig RamsayAsistent trénera: Róbert PetrovickýAsistent trénera: Michal HandzušAsistent trénera: Andrej PodkonickýTréner brankárov: Ján LašákManažérka: Zuzana ChrenkováVideoanalytik: Igor AndrejkovičKondičný tréner: Ján KovačičLekár: MUDr. Iľja ChandogaFyzioterapeut: Vladimír ČavojecFyzioterapeut: Andrej FoltýnVýstrojový manažér: Rastislav LadeckýVýstrojový manažér: Ľuboš OndrejkaVýstrojový manažér: Juraj StopkaMédia manažér: Peter Jánošík

Káder ČR pred prípravnými zápasmi so SR:

Brankári: Patrik Bartošák (Vítkovice), Marek Langhamer (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Jakub Kovář (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL)

Obrancovia: Filip Pavlík, Petr Zámorský (obaja Hradec Králové), Michal Jordán, Jan Kolář (obaja Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Michal Moravčík (Plzeň), Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL), Jakub Jeřábek (San Antonio/AHL), Jakub Krejčík (Lukko Rauma, Fín.), Tomáš Kundrátek (Davos, Švaj.) Adam Polášek (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), David Sklenička (Laval/AHL)

Útočníci: Milan Gulaš, Jan Kovář (obaja Plzeň), Tomáš Fořt (Zlín), Lukáš Rousek (Sparta Praha), Martin Zaťovič (Brno), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Brynäs, Švéd.), Robin Hanzl (Spartak Moskva, Rus./KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta, Švaj.), Michal Řepík (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Jiří Sekáč (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), David Tomášek (Jyväskylä, Fín.), Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti, Fín.), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL)