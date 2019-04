Firma narobila na Kysuciach hotovú spúšť, farmári sú zúfalí: Z toho sa bude príroda spamätávať 20 rokov!

Sú zúfalí! Hoci je apríl mesiacom lesov a ochrany prírody, na kysucké chotáre nabehla firma z južného Slovenska a rúbe dreviny, ktoré sú vo vegetačnom období pre prírodu najdôležitejšie.

Farmári sú zúfalí a prosia kompetentných – zastavte toto strašné drancovanie. Včelári už teraz zaznamenávajú úbytok včiel a ak chcú med, budú ho musieť spolovice naplniť cukrom. Hoci sa obrátili na mesto, políciu i životné prostredie, firma v drancovaní podľa nich neustále pokračuje a nič ju nezastaví.

Farmári z Kysúc zostali v šoku, keď na chotári pri Krásne nad Kysucou (okres Čadca) objavili píly a traktory rožňavskej firmy, ktorá sa pustila do štiepkovania a rúbania kríkov a stromov v čase, kedy to zákon zakazuje. „Toto je najdôležitejšie vegetačné obdobie. Hniezdia vtáky, zvieratá sa rozmnožujú, príroda kvitne - to je mimoriadne vzácne pre včely. Upozorňovali sme ľudí z tej firmy, volali policajtov, ale stále pokračujú!“ Krúti hlavou poľnohospodár Milan Šustek (52). „Sme v koncoch, ak vôbec bude med, budeme šťastní. Ako si môže niekto dovoliť takýto zásah? To by sa nemohlo stať v krajinách na severe Európy ale ani v Rakúsku či vo Francúzsko, veď to je barbarstvo,“ hnevá sa predseda včelárov z Kysuckého nového Mesta Miloš Belan.

Podľa Milana Šusteka nie sú obrovské škody len na drevinách, ale vymizli mloky, jašterice, žaby, slepúchy aj vretenice a drobných spevavých vtáčikov je o dve tretiny menej. Z krasňanských chotárov zmizol hloh, ktorý včely na výrobu medu tak veľmi potrebujú. Firma rúbe už dva týždne a vydrancovala podľa farmárov najmenej šesť hektárov z dvoch strán mesta. Prípadom sa začala zaoberať už aj polícia, ktorá spolu so životným prostredím sumarizuje, aká je predbežná škoda na vtáctve.

Na firmu, ktorá v zakázanom čase vykonáva práce bez povolenia, podali poľnohospodári dve trestné oznámenia za nelegálne štiepkovanie a výrub drevín. Vegetačné obdobie trvá od 1. Apríla do 30. Septembra a v tomto období sú výruby a výrezy zakázané, príroda kvitne a zvieratá sa rozmnožujú. Krajina sa z takéhoto drancovania bude podľa farmárov spamätávať dvadsať rokov. Nový Čas požiadal o stanovisko firmu Agro Rejdová, jej predseda však na telefonáty ani správy s prosbou o odpoveď nereagoval.