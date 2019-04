Matúš Vallo o parkovacej politike v Bratislave: Usilovali sme sa cenu nastaviť tak, aby bola čo najnižšia

Ľudia, ktorí denne dochádzajú do Bratislavy autom, sú zvyknutí, že v niektorých častiach centra mesta parkujú niekoľko hodín zadarmo.

Vďaka parkovacej politike pochopia, že to viac nebude možné, a preto začnú uvažovať o iných alternatívach dopravy, prípadne odstavia auto pred hlavným mestom na záchytnom parkovisku. Pre Tablet TV to uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo.

"Regulácia parkovania dnes funguje vo všetkých ostatných krajských mestách na Slovensku i v mnohých európskych metropolách, kde sú podmienky parkovania oveľa prísnejšie než podmienky v Bratislave, ktoré sme po niekoľkomesačnej práci zverejnili," povedal Vallo. Verejnosť má podľa jeho slov dostatok času na to, aby sa s novými pravidlami parkovania v hlavnom meste zoznámila. Dodáva, že nie je dôvod šíriť paniku.

"Prvé parkovacie zóny by mali vzniknúť po septembri 2020. Ak si zoberieme rebríček nepopulárnych komunálnych tém, táto téma je na vrchole. Nechceme robiť iba to, čo je populárne, ale to, čo je potrebné pre Bratislavu. Som hlboko presvedčený o tom, že Bratislava potrebuje parkovanie zregulovať, aby bol poriadok vo verejnom priestore," spomenul v súvislosti s doterajšou kritikou návrhu zo strany verejnosti.

Spustenie parkovacej politiky sa má dotknúť pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania. Platiť sa v nich má od 0,50 eura do dvoch eur za jednu hodinu. Rezidenti majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur na rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur. "Ak hovoríme o rezidenčnej karte za 49 eur na rok, štyri eurá za mesiac je cena, ktorá sa dá akceptovať. Usilovali sme sa cenu nastaviť tak, aby bola čo najnižšia, ale zároveň taká, aby mesto zarobilo na to, na čo potrebuje," vyhlásil Vallo.

V tejto súvislosti uviedol, že príjmy z parkovacej politiky chce mesto investovať predovšetkým do fondu mobility. Z neho sa má financovať dopravná infraštruktúra aj parkovanie. "Parkovanie bude prevádzkovať firma, ktorej 100-percentným vlastníkom bude mesto. Nebude to súkromná firma. Bude to alebo mestská príspevková organizácia, alebo oddelenie priamo na magistráte. Naším cieľom je mať jednoznačnú kontrolu nad celým procesom i nad peniazmi," zdôvodňuje Vallo. Doplnil, že výnos z parkovacej politiky dáva mestu tiež príležitosť zaplatiť príslušníkov mestskej polície. "Tí budú vykonávať kontrolu. Budú kontrolovať, kto má oprávnenie parkovať v danej rezidenčnej zóne a kto nie," spresnil.

Vallo tvrdí, že dopyt po parkovacej politike v Bratislave pociťuje aj zo strany starostov mestských častí. Mesto v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hlavnom meste o uplatnení inštitútu verejnej participácie neuvažuje. Podľa primátora je alternatívou komunikácia s občanmi. "Dostali sme už viac ako 1000 otázok a odkazov v súvislosti s parkovacou politikou. Zadaním pre náš tím je odpovedať každému. Je to diskusia, ktorá sa neuskutočňuje v osobnej rovine, ale vo virtuálnej. Pripravujeme však osobné stretnutia s Bratislavčankami a Bratislavčanmi, a to vo všetkých väčších mestských častiach, kde im parkovaciu politiku vysvetlíme a kde ich budeme prosiť, aby sme to spoločne skúsili," uzavrel.