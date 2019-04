Prekvapenie v českom šoubiznise: Zmierenie Gotta s týmto mužom už nečakal nikto!

Nedorozumenie si vysvetlili až po troch rokoch a zakopali vojnovú sekeru.

Český spevák Miloš Drobný (74) bol dlhoročný kamarát Karla Gotta (79), spoznali sa na konzervatóriu. No keď v lete 2016 prezradil médiám, že stav speváka, ktorý vtedy bojoval s rakovinou, sa zlepšil, dostal nahnevaný telefonát od Gottovej manželky Ivany. Na jej adresu sa potom vyjadroval poriadne ostro. ,,Karel je zblbnutý, je pod vplyvom. Vlietol do zlatej klietky tej pani z Opavy a zavrel ju za sebou. Je to chudák,“ vyjadril sa Drobný a obvinil Ivanu, že sa Gotta snaží odrezať od priateľov a blokuje ich hovory na jeho telefón.

,,Som hlboko sklamaný jednaním môjho bývalého kolegu, bývalého kamaráta, ktorý má asi potrebu útočiť na moju ženu. Útok proti nej považujem za útok proti sebe, proti celej rodine,“ reagoval vtedy Gott. Na následnom odovzdávaní cien sa bývalí kamaráti ani nepozdravili. Ako však píše Blesk.cz, dlhoroční priatelia k sebe po rokoch opäť našli cestu. Drobný v polke apríla navštívil Gotta v jeho dome, keď ho Ivana pozvala na raňajky.

,,Bol som na Bertramke asi po štyroch rokoch. Som veľmi spokojný, videl som, ako sa Ivana o Karla stará. Naviac mi vysvetlila, že ho vtedy skutočne upozornila, že má neprijaté hovory,“ povedal Blesku Drobný. ,,Bolo to pekné dopoludnie. Som veľmi rád, že sme sa s Karlom videli a že sa vzťahy urovnali.“ Spevák dúfa, že sa so slávikom teraz budú vídať častejšie, minimálne keď bude Gott oslavovať 80-ku. Kvôli knihe k chystanému jubileu Gottovci Drobného pozvali, keďže speváci zdieľajú mnoho spomienok zo školských lavíc. ,,Rozprávali sme sa kvôli knihe, ktorá vyjde k jeho 80-inám. Ivana dokonca zohnala na škole naše vysvedčenia,“ pochvaľoval si Drobný.