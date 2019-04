Česká reprezentácia je pred MS bez trénera: Říha skončil v nitrianskej nemocnici!

Tréner českej hokejovej reprezentácie Miloš Říha (60) je na pozorovaní v nemocnici v Nitre, kde sa Česi pripravujú na MS. Späť pri tíme by mal byť v sobotu.

"Nejde o nič závažné. Absolvoval kontrolné vyšetrenie v miestnej nemocnici spojené s krátkodobou dvojdňovou hospitalizáciou," povedal pre iDNES.cz tlačový hovorca národného tímu Zdeněk Zikmund.

Na chod mužstva, ktoré sa pripravuje na majstrovstvá sveta, to podľa neho nebude mať vážnejší vplyv. Štvrtkové tréning aj piatkový priateľský zápas so Slovenskom povedú Říhovi asistenti Robert Reichel s Karolom Mlejnkom. Hlavný kouč by sa mal k reprezentačnému výberu pripojiť v sobotu.

"Žiadnym spôsobom nie je ohrozená jeho účasť na majstrovstvách sveta," dodal Zikmund, ktorý nechcel špecifikovať, čo šesťdesiatročnému trénerovi je. "Zatiaľ to komentovať nebudeme, záleží na Milošovi Říhovi, či to bude chcieť povedať. Bolo to len kontrolné vyšetrenie, ktoré je spojené s krátkodobým sledovaním."

Hoci Říha zostal v nitrianskej nemocnici, je ďalej v pravidelnom kontakte so svojimi asistentmi, ktorí s ním všetko konzultujú.

"Sme tu ako tím a je úplne jedno, kto bude na striedačke. Teraz tam budeme my s Karolom. Beriem to úplne normálne, to vyšetrenie bolo jednoducho potrebné a poradíme si s tým. Nejde o nijak extra veľkú komplikáciu. S Milošom komunikujeme a riešime tréningy aj zostavu. Veríme, že tu zase čoskoro bude a všetko bude v pohode, "vyhlásil Reichel.