Škôlka má byť povinná pre všetky päťročné deti, navrhuje koalícia

Materská škola má byť povinná pre všetky päťročné deti. Navrhujú to poslanci vládnej koalície Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd).

Na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 9. mája, predkladajú novelu školského zákona. „Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok," píšu predkladatelia. Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020.

V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania sa odporúča zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách od roku 2020. „Opatrenie sa tak plní v súlade s národným programom. Týmto opatrením budeme ešte v predstihu plnenia. Keďže sa predkladá v podobe poslaneckého návrhu, predlžuje sa legisvakačná lehota, ktorá umožní Združeniu miest a obcí Slovenska zabezpečiť potrebné priestorové kapacity pre zriaďovateľov materských škôl," uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva s tým, že zavedením povinného predprimárneho vzdelávania očakávajú zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. „Analýzy pri testovaniach dokazujú, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahujú dlhodobo podpriemerné výsledky. Okrem toho povinné predprimárne vzdelávanie prinesie lepšie výsledky našich žiakov aj v medzinárodných testovaniach PISA a PIACC," dodalo ministerstvo.

Združenie miest a obcí Slovenska podľa výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho dlhodobo upozorňuje na mnohé riziká zavedenia povinnosti prijať päťročné deti do materskej školy. „Okrem potreby budovania nových kapacít, prijímania nových učiteľov a asistentov, a s tým spojených finančných nárokov na zabezpečenie tejto povinnosti, neexistuje reálna možnosť právne túto povinnosť vymôcť pokutovaním rodičov. Týmto opatrením spojeným so znižovaním počtov detí v triedach, sa zároveň zmenšuje šanca pre rodičov mladších detí umiestniť svoje ratolesti v predškolskom zariadení," uviedol Turčány pre agentúru SITA s tým, že rezort školstva o návrhu so ZMOS-om doteraz nerokoval. „Sme prekvapení, že bez diskusie so zriaďovateľmi sa k tomuto kroku podujali poslanci, ktorí predkladajú návrh s obsahom, ktorý nemôže získať podporu miest a obcí preto, lebo je v mnohom rozporný, bez analýz a dopadov," dodal Turčány.

Ministerstvo školstva očakáva, že v škôlkach pribudne osemtisíc až desaťtisíc nových miest. „Finančné prostriedky na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania bude ako obvykle znášať štátny rozpočet a zriaďovatelia materských škôl," uviedol rezort školstva.

Návrh poslancov koalície na povinnú predškolskú dochádzku nie je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) pripravený do praxe a obchádza štandardné postupy. „Zásadné zákony takéhoto charakteru štandardne prináša ministerstvo. Vtedy prebieha medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu sa môžu vyjadriť všetci dotknutí – škôlky, zriaďovatelia, mestá či obce. Keďže zákon prinášajú koaliční poslanci, tento proces obchádzajú a všetci, ktorých sa to týka, nemajú možnosť sa vyjadriť,“ povedal poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling. Agentúru SITA o jeho stanovisku informoval hovorca SaS Róbert Buček.