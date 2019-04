Pochodovali tam vojaci, teraz sa tam budú hrať deti: Ohromí vás, ako sa zmenia kasárne v Nitre!

So starými nevyužitými kasárňami si poradili! Tam, kde v minulosti pochodovali vojaci, sa budú hrať malé deti. Magistrát Nitry prerába staré budovy, ktoré roky slúžili armáde, na škôlku.

Osud kasárni pod Zoborom v Nitre, ktoré sú vyhlásenou kultúrnou pamiatkou bol dlho nejasný. Dnes je v nich čulý stavebný ruch a po dokončení sa na miestach, kde kedysi kráčali vojaci, budú naháňať malé deti. Mesto začalo areál prerábať na materskú škôlku. „Financie na rekonštrukciu budovy v areáli kasární pod Zoborom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, získalo mesto Nitra cez eurofondy. Ide o prvú rekonštrukciu pod taktovkou mesta v areáli bývalých kasární pod Zoborom," potvrdil Tomáš Holúbek, hovorca mestského úradu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Škôlka by mala svoje brány otvoriť pre asi 140 detí. „Mesto využilo výzvu a rekonštruuje nevyužívanú budovu na Martinskom vrchu. Malo by ísť o celkové oživenie areálu s prepojením na plánované Kreatívne centrum v tesnej blízkosti škôlky," dodal Holúbek. Pozemky aj objekty patria mestu, škôlka sa bude napájať na už existujúce siete v areáli. Mestom sa šíria fámy, že by malo ísť o školské zariadenie pre nadané deti, no to však hovorca popiera.

„Bude to ale normálna mestská škôlka. Prívlastok kreatívna sa možno používa v súvislosti s tým, že hneď vedľa by malo vzniknúť Kreatívne centrum Nitra. Nitrania tento počin mesta privítali s nadšením. „Stále bojujeme o miesta v materských škôlkách, preto si myslím, že to bude dobre a mnohým rodičom to určite pomôže," myslí si Hana.

Cena: 2 612 508 eur

Doba: 24 mesiacov

Začiatok prác: 25.1.2019

Kapacita: cca 140 detí