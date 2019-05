Nová akčná rómska starostka z Vtáčkoviec: Miestnym dohadzuje prácu aj fušky

Problém s nezamestnanosťou v dedine zobrala do vlastných rúk! Novozvolená starostka Vtáčkoviec Gabriela Gáborová (48), ktorá bola predtým terénnou sociálnou pracovníčkou s vyše 10 rokmi praxe, pomáha obyvateľom ako najlepšie vie.

Dlhoročné skúsenosti a kontakty z nej v urobili miestnu dohadzovačku práce. Obracajú sa na ňu nielen nezamestnaní, ale aj rôzne firmy, ktoré súrne potrebujú ľudí.

Obec s vyše 1150 obyvateľmi, kde je 90 % Rómov, sa borí hlavne s nevysporiadanými pozemkami a chýbajúcou škôlkou. Gáborová pracovala dlhé roky na pozícii terénnej sociálnej pracovníčky. Už vtedy pomáhala rodičom a ich malým deťom cez vzdelávacie aktivity, kde ich pripravovali na vstup do školy. “Naše deti u nás nemajú možnosť absolvovať predprípravné vzdelávanie, náhradou je len nultý ročník na základnej škole,” uviedla Gáborová.

Najťažšou skúškou starostky bude výstavba veľmi potrebnej materskej škôlky. “Ak by sa to podarilo, určite by to pomohlo v zamestnanosti žien. So svojim nižším vzdelaním sa vedia zamestnať len v základných pracovných pozíciách a fabrikách, kde sa robí aj v nočných smenách. To je ale nezlučiteľné so starostlivosťou o dieťa, ktoré cez deň nie je v škôlke a treba sa mu venovať,” vysvetlila starostka.

Vo Vtáčkovciach je zamestnaných približne 40 % obyvateľov, prevažne v automobilovom priemysle a košických oceliarniach.Je im oporou aj v ďalších oblastiach, či sa to už týka bývania, vzdelávania alebo aj politického diania. “Ešte ako terénna pracovníčka som im v 2013 vysvetľovala, aký to bude mať pre ich rodiny prínos, ako sa im zvýši životná úroveň, ak budú obaja rodičia pracovať. Spočiatku o to nebol záujem. Jedna rodina sa ale chytila a postupne aj ostatní zistili, aké to má veľké výhody. Tak u nás začal nový trend,” spomenula Gáborová.

Nie všetci Rómovia mali ukončené základné či stredoškolské vzdelanie, čo bolo spočiatku prekážkou pred prijatím do práce. “Zamestnávatelia neskôr zistili, že nie je dôležité to, čo je na papieri, ale ich manuálna zručnosť,” uviedla. Dodala, že keď sa osvedčili, začali ich prijímať čoraz viac. “Naposledy sa nám podarilo zamestnať piatich ľudí v neďalekej obci Budimír, kde firma potrebovala vykladačov kamiónov,” povedala starostka s tým, že v súčasnosti si domáci vymieňajú informácie o pozíciách už aj medzi sebou, keďže majú informácie priamo z firiem kde pracujú.

Čo hovoria domáci na novú starostku?

Bartolomej (23)

- Jej pomoc veľmi vítame. Sama je Rómka, chápe naše problémy a chce zveľaďovať obec i osadu. Je dobrým príkladom aj pre ostatných.

Cyntia (17)

- Mladí u nás chcú pracovať. Síce tu je ešte nová, ale vidíme, že chce pomôcť našej obci a robí aj veci navyše.

Tomáš (20)

- Pomáha nám nájsť si robotu. Vieme, že to nie je bežná vec na Slovensku. Je to naozaj dobré, že to robí, lebo tú prácu všetci potrebujeme.

Gábor (42)

- Dáva nám rady v pracovnej i sociálnej oblasti. Práve preto sme si ju zvolili. Jej predchodca sa o nás nezaujímal. Veríme jej, že nám pomôže.

Rómski starostovia na Slovensku