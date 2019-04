Tiket za pár eur mu zmenil život: Šťastné čísla vyniesli mladíkovi jeden z najvyšších jackpotov

Tiket mu obrátil život hore nohami. Mladíkovi sa splnil sen, ktorý by si prial asi každý.

Manuel Franco začal podávať tikety ako osemnásťročný a po 6 rokoch sa mu podarilo získať rozprávkovú výhru. Mladík vyhral tretiu najvyššiu sumu v Powerball jackpot a to 768 miliónov dolárov ( vyše 680 miliónov eur).

"Vošiel som do Speedway (poz. red. názov večierky) a podal som tiket za 10 dolárov," cituje Manuela portál ABC News. "Úprimne, už vtedy som sa cítil veľmi šťastne. Mal som sto chutí žmurknúť do kamery, pretože to bol pocit úplného šťastia," dodal.

Jeho tušenie sa naplnilo a vyhral sumu, ktorá mu zmení život. "Cítil som sa ako v sne. Bolo to úžasné a moje srdce bilo ako splašené. Kričal som päť alebo 10 minút," povedal o víťazstve. Mladík na výhernom tikete zaškrtol šťastné čísla 16, 20, 37, 44, 62 a dodatkové číslo 12.

Manuel prišiel na druhý deň po výhre do práce, no necítil sa v nej dobre a preto dal výpoveď. O svojej budúcnosti má však jasnú predstavu. Po strhnutí daní mu na účet cinkne suma 477 miliónov dolárov (takmer 427 miliónov eur), ktorú nechce minúť na nič extravagantné a pokúsi sa pomôcť svetu. "Som s istý, že nebudem jeden z tých, čo zbankrotovali alebo ich peniaze zničili. Mám v pláne žiť svoj život normálne," prezradil.