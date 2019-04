Prachařová dostáva ranu za ranou: Do ich vily vnikol vlamač, reakciu manžela Jakuba pochopí málokto!

Na tothoročný apríl česká moderátorka a modelka Agáta Prachařová asi nikdy nezabudne.

Nielenže jej manželstvo na výročie sobáša prechádza veľkou krízou, ak nie rovno rozchodom, rieši aj iné vážne problémy.

Ako zistil portál Expres.cz od kamaráta jej manžela Jakuba Prachařa, do ich spoločného domu v pražskej mestskej časti Suchdol sa niekto vlámal na Veľký piatok. ,,Zlodej rozbil okno, ktorým sa dostal do domu. Všetky ich osobné veci boli pohádzané všade po dome. Šuflíky boli pootvárané. Agáta hneď volala Jakubovi, aby prišiel domov. On síce sľúbil, že sa vráti, ale neprišiel. Prespal u kamaráta a odišiel na hory,“ povedal Prachařov kamarát, ktorý s konaním známeho moderátora nesúhlasí. ,,Myslí si, že je veľký frajer, ale nechal svoju rodinu v štichu. Manželku a deti vo vykradnutom dome. Namiesto toho sa išiel ožrať,“ nešetril kritikou.

Že si kamarát vlámanie nevymyslel, potvrdila aj česká polícia, ktorú oslovil portál Blesk.cz. ,,Môžem potvrdiť, že od piatku 19.4. prešetrujeme tento prípad, a to pre podozrenie z trestných činov krádež a porušovanie domovej slobody. S ohľadom na to, že vyšetrovanie je na úplnom začiatku, nebudeme sa k jeho výsledkom viac vyjadrovať,“ povedal hovorca Tomáš Hulan.