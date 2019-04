Kim Čong-un po stretnutí s Putinom: Viedli sme zmysluplné rozhovory

V ruskom Vladivostoku sa začal prvý summit ruského prezidenta Vladimira Putina a severokórejského lídra Kim Čong-una.

Politici rokujú v priestoroch Ďalekovýchodnej federálnej univerzity, ktorá sa nachádza na Ruskom ostrove. Pred začatím rozhovorov Putin Kima privítal a podali si ruky. Následne ruský prezident svojho kolegu zo Severnej Kórey predstavil ďalším predstaviteľom krajiny, ktorí si s ním tiež podali ruky.

Putin otvoril summit s tým, že by Rusko chcelo pomôcť podpore úsilia o vyriešenie situácie so severokórejským jadrovým programom. Kimovi povedal, že krajina podporuje jeho snahy o normalizáciu vzťahov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) so Spojenými štátmi a dodal, že štvrtkové rozhovory by mohli pomôcť lepšie pochopiť, čo by Rusko mohlo spraviť, aby podporilo rokovania medzi krajinami.

Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že viedol "veľmi zmysluplné" rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa vo štvrtok stretol po prvýkrát v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe.povedal Kim po takmer dvojhodinovom rokovaní s Putinom medzi štyrmi očami.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Putin, ktorý si podľa vlastných slov vymenil s Kimom "názory na to, čo by sa malo urobiť na zlepšenie situácie" okolo sporného jadrového programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Podľa Kima boli predmetom diskusie "spôsoby mierového urovnania", doplnila agentúra AP.

Kim, ktorý ako líder KĽDR navštívil Rusko po prvý raz, zase zagratuloval Putinovi k jeho minuloročnému víťazstvu v prezidentských voľbách. Ako podotkol, ich rokovania im dajú šancu na výmenu názorov o situácii na Kórejskom polostrove. Štvrtkové stretnutie lídrov sa koná zhruba dva mesiace po neúspešnom summite Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Vietname. Ich druhý summit zlyhal pre rozdielne názory na americké sankcie uvalené na Severnú Kóreu pre jej jadrový program.