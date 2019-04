Viacero nehôd a dlhé kolóny: Pri cesta do hlavného mesta si počkáte aj 40 minút

Na cestách v hlavnom meste odstraňujú vo štvrtok ráno viaceré nehody.

Vodiči hlásia kolóny najmä pri vstupe do Bratislavy, zdržanie sa odhaduje na desať až 20 minút. Zelená vlna RTVS hlási 40-minútové zdržanie na ulici Svornosti v smere do centra.

Podľa informácií Stella Centra sa nehody odstraňujú v Bratislave na Slovnaftskej za Malým Dunajom pri odbočke Vlčie hrdlo, v smere od centra, kde sú čiastočne blokované oba smery a treba rátať so zdržaním. Nehodu tiež odstraňujú na začiatku Gagarinovej, pri podjazde pod Mierovou, v smere do centra, kde sa vodiči zdržia do 20 minút. Nehoda sa stala aj na Pražskej za dopravným múzeom v smere na Patrónku, kde by sa vodiči nemali zdržať.

Zhustená premávka je podľa Stella Centra na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy, kde sa vodiči zdržia do desať minút. Rovnaký čas hlásia zdržanie na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca a na Račianskej v smere do mesta.

Kolónu vodiči hlásia aj na Slovnaftskej, v oboch smeroch sa podľa Zelenej vlny zdržia 15 minút.