USA zviera epidémia: Toľko chorých na osýpky nemali už 25 rokov

Prípady osýpok v Spojených štátoch dosiali svoje maximum za ostatných 25 rokov.

Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej za rozšírenie osýpok môže vo veľkej miere dezinformačná kampaň, na základe ktorej rodičia odmietajú očkovanie svojich detí. Newyorskí zdravotníci informovali v stredu o 61 nových prípadoch, ktoré zaevidovali od konca uplynulého týždňa. V New Yorku sa šíria osýpky, niektorí sa kvôli náboženstvu odmietajú zaočkovať: Tvrdý krok primátora!

Podľa zistení agentúry AP tak už v tomto roku počet prípadov osýpok v USA prekročil číslo 667, čo bolo celkové množstvo za rok 2014. Na základe tohto údaju AP konštatuje, že v tomto roku sa v USA vyskytlo najviac prípadov osýpok od roku 1994. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) údaje o počte prípadov osýpok zo všetkých štátov USA aktualizuje každý pondelok, dodala AP. Predstavitelia CDC v stredu uviedli, že kontrolujú a potvrdzujú najnovšie správy.

AP dodala, že zhruba tri štvrtiny všetkých prípadov evidujú v štáte New York. Primátor mesta New York Bill de Blasio vyhlásil začiatkom apríla zdravotnú pohotovosť v niektorých častiach Brooklynu a v rámci boja proti vysokému výskytu osýpok tam nariadil celoplošné očkovanie všetkých ľudí, ktorí s týmto vírusom môžu prísť do kontaktu.

Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch príslušníkov ultraortodoxnej židovskej komunity. Podľa nových pravidiel každý, kto sa nedal zaočkovať proti osýpkam, mumpsu a rubeole (vakcína MMR), alebo nemá potvrdenie o imunite, riskuje pokutu vo výške 1000 dolárov. V súvislosti s epidémiou osýpok vyhlásil koncom marca okres Rockland v americkom štáte New York výnimočný stav. CDC odporúča očkovať proti osýpkam každého Američana staršieho ako rok.