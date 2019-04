Štamgasti, ktorí v krčme dobili českého poslanca, vysvetľujú svoj útok: To si robia srandu?!

Útok na českého poslanca Dominika Feriho, ktorý sa odohral v nedeľu v Boršiciach neďaleko Uherského Hradiště, bol iba obyčajnou dedinskou bitkou. V stredu to českým médiám povedal jeden z dvoch miestnych obyvateľov, ktorí sa do Feriho pustili.

Poslanec za stranu TOP 09 je tmavej farby pleti a je v českej politike považovaný za jedného z najhlasnejších bojovníkov proti rasizmu a xenofóbii. Práve to bol podľa Feriho zrejme dôvod bitky.

Ako poslanec povedal deň po útoku, v krčme v Boršiciach za ním v nedeľu prišiel miestny štamgast, spýtal sa ho, či sa volá Feri, a keď poslanec prisvedčil, začal ho udierať do tváre. Do následnej bitky sa zapojil aj otec pôvodného útočníka Vladimír Hromádko. Ten teraz tvrdí, že takýchto bitiek "sa na Morave odohrá plno", a rozhodne odmieta, že by útok mal rasový motív. "To je voči nám tak trochu nefér," povedal.

Feri, ktorého po bitke musela odviezť sanitka do nemocnice, kde mu zašívali bodnú ranu na chrbte, však s takýmto výkladom udalostí nesúhlasí. "Dedinská bitka má nejakú zámienku, niekto vás popáli cigaretou, obleje vás. Ale tu nič také nebolo, tu ku mne proste len prišiel mladší z útočníkov a začal ma mlátiť päsťami," cituje Feriho český server iDnes.cz.