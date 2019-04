Po záhadnom úmrtí bábätka v skalickej nemocnici odstúpil gynekológ: Užialená rodina reaguje

Srdcervúci prípad pokračuje. Nový Čas pred pár dňami písal o tragickej udalosti rodičov Lucie (27) a Michala (29), ktorí počas pôrodu v skalickej nemocnici prišli o milovaného synčeka.

Po niekoľkých hodinách ukrutných bolestí sa ich vysnívaný chlapček zadusil. Nešťastná rodina nikoho konkrétneho neobviňuje a celú vec dá prešetriť úradom. Lekár, ktorý bol privolaný k osudnému pôrodu, však tvrdí, že po zmienke o desivom pôrode na sociálnych sieťach začal on aj jeho rodina čeliť vyhrážkam, ktoré ho donútili odísť z nemocnice. Otvoriť galériu Lucia prežíva najhoršie chvíle v živote. Zdroj: als

Lucia a Michal sa na prvé bábätko veľmi tešili, ich radosť však vystriedal obrovský žiaľ a smútok. Ich vysnívaný chlapček sa po bezproblémovom tehotenstve po niekoľkohodinovom úmornom pôrode v Luckinom brušku zadusil. „Ten najkrajší pocit na svete, stať sa matkou, ten najhorší, keď vám to niekto zoberie,“ vyznala sa zúfalá mamička Novému Času.

Nedokáže pochopiť, prečo jej zdravé dieťatko nežije. Luciina rodina si myslí, že ho lekári mohli zachrániť. Tragický prípad dá prešetriť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Prišla nám pitevná správa, podrobná pitva však trvá dlhšie. Na rade sú ďalšie právne kroky voči nemocnici,“ prezradila nám jej švagriná Lucia H.

Vyhrážky likvidáciou?

Po zverejnení Luciinho srdcervúceho príbehu na internete sa spustila vlna kritiky a útokov na skalickú nemocnicu a gynekológa, ktorý bol pri osudnom pôrode. V utorok večer sa na sociálnych sieťach objavilo vyjadrenie, ktoré mal napísať.

„Dňa 17. 4. 2019 som bol ako jeden z členov tímu privolaný k náhle vzniknutým komplikáciám pri pôrode pacientky. Bohužiaľ, s úmrtím novorodenca, čo mi je ľúto a hlboko sa ma dotýka. V danej situácii však necítim profesijné ani osobné zlyhanie. Komunikácia s rodinnými príslušníkmi bola z ich strany od začiatku agresívna (TV, právnici a ‚iné‘ riešenia).

Na ich otázku, či sa také niečo môže stať, som ako lekár odpovedal: ‚Áno, môže sa to stať.‘ Následne bola začatá štvavá a agresívna internetová kampaň proti mne, mojej rodine a spolupracovníkom vystupňovaná až do nabádania k násiliu a fyzickej likvidácii,“ píše sa vo vyjadrení. Podľa statusu sa práve pre tieto skutočnosti gynekológ rozhodol nepokračovať v práci na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Rodina útoky odmieta

Luciina rodina akékoľvek útoky na doktora a jeho rodinu odmieta. „Nikto sa nikomu nevyhrážal. Áno, povedali sme, že sa to bude riešiť cez médiá a právnikov. Na to máme právo a najmä, keď pri otázke - ako je to možné - dostaneme odpoveď, že sa to stáva,“ povedala nám včera skrúšená mamička Lucia a dodala: „To, že emócie urobia svoje a zvýši sa hlas, je pochopiteľné. Nikto nikoho nenapadol, to ja som prišla o synčeka. Nik si nevie predstaviť, aké to je, keď pre vás do nemocnice príde partner a privezie vás domov a prvé, čo vidíte, je nachystaná kolíska. Nik si nevie predstaviť tú bolesť, keď som sa pozrela na vecičky pre malého,“ uzavrela s plačom zronená Lucia.

Vyjadrujeme hlbokú ľútosť

Daniel Vidovič, námestník pre LPS, FNsP Skalica

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Skalica, a. s., došlo uplynulý týždeň k úmrtiu novorodenca počas pôrodu. Nemocnica vyjadruje hlbokú ľútosť nad touto udalosťou a prejavuje úprimnú sústrasť rodičom aj príbuzným nad ich stratou. Táto udalosť bude, samozrejme, zhodnotená s plnou vážnosťou. Konkrétne informácie o tomto prípade však nie je možné v súčasnosti zverejňovať v rámci ochrany osobných údajov a údajov zo zdravotnej dokumentácie.