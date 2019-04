Krádež, aká nemá obdobu: Vinári v Strekove majú hlavu v smútku, vypísali štedrú odmenu

Radosť z nového vína je fuč! Vinárom z Poľnohospodárskeho družstva v Strekove (okr. Nové Zámky) podľa ich slov niekto ukradol 4 000 novovysadených sadeníc viniča.

Mix troch odrôd páchatelia museli vybrať zo zeme v noci počas sviatkov, v piatok boli ešte na svojom mieste. Keď sa v utorok vrátili, sadenice boli preč. Podľa predsedu Tomáša Kasnyíka to bola krádež na objednávku a tomu, kto pomôže páchateľa odhaliť, ponúkajú odmenu.

Vinárom zo známeho vinárskeho kraja ostali len oči pre plač. Cez sviatky im podľa predsedu družstva Tomáša Kasnyíka neznámi páchatelia ukradli štyritisíc kusov novovysadených štepov viniča.

„Išlo o tri odrody: rulandské šedé, veltlín zelený a pálava. Muselo to byť na objednávku, lenže ani ten, kto to dal ukradnúť, sa z toho tešiť nebude,“ hovorí Kasnyík. Štepy totiž podľa neho už začali pučať, a keď sa poškodia, tak sa nedajú presadiť. „Odhadujeme, že by sa z nich ujalo maximálne 20 percent, navyše ide o tri druhy, a keď to vysadia ako mix, je to hrozno bezcenné,“ krúti hlavou.

Vypísali odmenu

O tom, že šlo o objednanú krádež, svedčí podľa neho aj fakt, že pred dvoma týždňami videli v noci vo viniči svetlá. „Asi si to boli vtedy obzrieť, ale štepy boli ešte pod zemou, tak sa nedali vyhrabať. Nám spôsobili obrovskú škodu nielen samotnou krádežou, my sme na výsadbu zobrali úver a mali dostať dotácie z eurofondov. Teraz ani netušíme, ako to budeme riešiť,“ tvrdí zúfalý vinár.

Navyše vraví, že tento rok sa im len ťažko podarí zohnať nové sadenice. „Ešte sú tam aj stĺpiky a drôty, čiže sa to bude musieť dosádzať ručne dva týždne, čo zvyšuje náklady na 25-tisíc eur, aj keď cena sadeníc je 8-tisíc,“ prízvukuje. Z toľkého množstva zmiznutých štepov by už o tri roky urobili približne 7 500 litrov vína. Ak vysadia na jeseň, zber sa predĺži o rok.

dodáva Kasnyík. Vecou sa zaoberá už aj polícia. „Prijali sme trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krádeže. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ potvrdila Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.