Krviprelievanie na Srí Lanke: Zarážajúce podrobnosti o samovražedných atentátnikoch

Srílanská polícia už pozná mená ôsmich z deviatich samovražedných atentátnikov. Tí pri sérii útokov na kostoly a hotely zabili 359 ľudí. Všetci identifikovaní útočníci boli miestni občania s dobrým vzdelaním aj majetkovými pomermi.

K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Zverejnila fotografie, na ktorých je údajne skupina útočníkov. Všetci majú zahalené tváre, okrem ich vodcu, klerika Zahrana Hašíma. „Väčšina mala dobré vzdelanie a pochádzala zo stredných vrstiev. Boli finančne nezávislí a ich rodiny boli finančne stabilné,“ povedal zástupca ministra obrany Ruwan Wijewardene. Jeden z nich študoval v Británii a postgraduálne v Austrálii.

Viacerí z útočníkov boli podnikatelia, dvaja boli synmi bohatého obchodníka s korením. Aj ďalší mali rodinné prepojenia – jeden muž sa odpálil so svojím švagrom. Keď polícia prišla do mužovho domu, vyhodila sa do povetria aj jeho manželka a zabila pri tom aj ich tri deti. Neznámy ostáva osud samotného vodcu skupiny Hašíma. Podľa niektorých správ sa tiež vyhodil do vzduchu, podľa iných utiekol na Maldivy.

Srílanský premiér Ranil Wickremesinghe zároveň vyhlásil, že útok miestnej skupiny nepripravili iba lokálne. „Bol tu výcvik a koordinácia, aké sme doteraz nevideli,“ vyhlásil premiér. Polícia zatkla 60 podozrivých a v platnosti ostáva výnimočný stav. Krajina ostáva v napätí, kým polícia hľadá ďalších podozrivých a prípadné ďalšie výbušniny.