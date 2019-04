Nebezpečenstvo, ktoré je priamo na očiach: Odborníci radia, ako jednoducho predísť rakovine kože

Rakovine kože možno jednoducho predchádzať, no napriek tomu sa jej výskyt na Slovensku zvyšuje.

Na tlačovej konferencii pri príležitosti Európskeho dňa melanómu (EDM) to povedal prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS) Dušan Buchvald.

Európsky deň melanómu je podujatie, počas ktorého sa od 13. do 24. mája v dermatovenerologických ambulanciách po celom Slovensku budú vykonávať preventívne vyšetrenia a skríning materských znamienok s cieľom poukázať na dôležitosť samovyšetrenia, prevencie a včasnej diagnostiky materských znamienok, aby sa predchádzalo nádorovým ochoreniam kože. "Ľudia by k lekárovi mali ísť kedykoľvek, keď si na koži nájdu nejaké zmeny," pripomenul Buchvald. Takýmito zmenami môže byť napríklad zmena veľkosti znamienka, svrbenie či mokvanie. "Zhubné nádory kože sú dobre viditeľné, dobre diagnostikovateľné a ak sú včas objavené aj dobre liečiteľné," hovorí.

Niektorí ľudia majú pre vznik nádorov kože genetické predispozície, najpodstatnejším rizikovým faktorom je však expozícia ultrafialovému (UV) žiareniu. "Koža si pamätá každé spálenie a pravdepodobnosť vzniku zhubných nádorov je u tých, ktorí sa spálili najmä v detstve a opakovane, oveľa vyššia," uviedol odborník. Základom je podľa Buchvalda dbať na slnku na zásady bezpečnosti. "Vonku je podľa možnosti vhodné pohybovať sa v tieni. Tiež sa netreba vystavovať priamemu slnku v čase obeda, teda medzi 11.00 a 15.00 h," zdôrazňuje odborník. Tiež podľa neho treba nosiť oblečenie, ktoré chráni predovšetkým miesta viac vystavené slnku, najmä uši, nos, plešinu či šiju. "Preto sú dobré klobúky so širšou strechou či šiltovky, ktoré chránia aj šiju. Ďalej treba používať kvalitný krém s ochranným faktorom v dostatočnom množstve," hovorí. Optimálne by podľa neho bolo použiť za deň aj jednu tubu krému. "Je pravda, že väčšina ľudí si ho dáva menej. Preto by sa aspoň mali natierať každé dve alebo tri hodiny," tvrdí Buchvald. Veľmi dôležitá je ochrana pred priamym slnečným žiarením najmä u malých detí. V niektorých krajinách majú malé deti zakázaný vstup do solárií. Odborník hovorí, že z hľadiska nadmerného vystavovania sa UV žiareniu pobyt v soláriách neodporúča nikomu.

V roku 2018 počas Európskeho dňa melanómu dermatovenerológovia vyšetrili 1543 ľudí, ktorým diagnostikovali spolu 123 zhubných nádorov kože. Najčastejším typom nádorov boli bazaliómy, potom melanómy a spinaliómy. "Bazalióm metastázuje len veľmi zriedka, avšak rastie a vyzerá zle. Vyskytuje sa najčastejšie na tvári, trupe aj na citlivých miestach, ako napríklad pri nose a očiach. Často si vyžaduje rôzne operácie a pacientom po ňom ostávajú jazvy," priblížila Desana Borecká z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Podľa štatistík sa znižuje vek, v ktorom sa bazalióm objavuje. "Hlavne u mladých žien do 30 rokov sa výskyt za posledných 30 rokov dokonca strojnásobil. A tie veľké jazvy potom mladé ženy trápia," hovorí Borecká.

Psychologička Silvia Schmidtmayerová z Občianskeho združenia Pacientov s dermatologickými malignitami tvrdí, že podľa prieskumu ľudia, ktorí sa zúčastnili preventívneho vyšetrenia kože, toto vyšetrenie vnímajú oveľa pozitívnejšie ako ľudia, ktorí s ním nemajú skúsenosť. Základom je teda prekonať obavu z návštevy lekára. Pre pacienta tiež podľa Schmidtmayerovej nie je prospešné, ak sa vyhýba svojmu problému a neprijme fakt, že mu niečo je. "Treba o tom hovoriť a ponúknuť podporu pacientom aj ich blízkym, pretože veľmi ťažko sa žije s pocitom, že mohli spraviť niečo skôr," hovorí psychologička. Osveta je podľa nej veľmi dôležitá tiež preto, lebo pacienti v niektorých častiach Slovenska sa stále stretávajú s názorom, že onkologické ochorenie je hanba. Tiež sa stáva, že ľudia, ktorí obliekajú svojim deťom pri vode tričká, sú považovaní za podivínov.