Djokovič rozbil za jeden zápas tri rakety: Moje výbuchy na kurte ma mrzia!

Hľadá sa a predvádza etudy, za ktoré si potom spytuje svedomie. Novak Djokovič (31) je napriek čajovým výkonom posledných týždňov neohrozenou svetovou jednotkou, no frustráciu z vlastných výkonov rieši čoraz častejšie rozbíjaním rakiet.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Naposledy v Monte Carle, kde skončil už vo štvrťfinále, zdemoloval za zápas tri rakety...

„Mrzí ma to najmä kvôli deťom,“ priznáva srbský tenista, ktorého svet miluje preto, že divákov baví nielen skvelými výkonmi, ale aj žartíkmi a imitáciami súperov i súperiek. Keď sa mu však nedarí, vie sa riadne nahnevať a vtedy necháva emóciám voľný priechod, na konci ktorého je rozmlátená raketa. Noleho návaly zlosti sú niekedy také veľké, že hraničia s nepríčetnosťou. Pätnásťnásobný grandslamový víťaz sa nad týmto svojím správaním zamyslel v rozhovore pre web worldtennisusa.org: „Uvedomujem si svoje výbuchy na kurte. Rozbíjam rakety a potom sa sám seba pýtam, z akého dôvodu som to urobil,“ priznal zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a dodal: „Mám deti a mnoho ďalších detí po celom svete sa na mňa díva. Som pre ne vzor. Napodobňujú ma. Kvôli nim ma to mrzí najviac.“

Tiež dodal, že jeho návaly zlosti sú vtedy silnejšie ako vnútorný hlas, ktorý mu hovorí, že ho sledujú deti a mal by sa ovládať. „Po takom výbuchu som vždy sklamaný zo seba,“ sypal si popol na hlavu Novak, ktorý by si takéto výlevy naozaj mohol odpustiť. Z postu svetovej jednotky ho len tak niekto nezhodí! Pred druhým Nadalom má náskok 3 075 bodov... Prísť o trón by mohol až koncom roka, keď bude obhajovať 7 990 bodov, zatiaľ čo Nadal len 2 420!