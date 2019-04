K Rusom sa pripoja ďalší dvaja hráči z NHL, na ceste sú aj hviezdy z Tampy Bay

Ruskú hokejovú reprezentáciu posilnia v príprave pred májovými majstrovstvami sveta v Bratislave a Košiciach ďalší dvaja hráči zo zámorskej NHL.

Do kádra pribudnú útočník Nikita Gusev z Vegas Golden Knights a obranca Nikita Zajcev z Toronta Maple Leafs. Dvadsaťšesťročný Gusev strávil väčšinu sezóny v KHL, kde sa stal v drese SKA Petrohrad najproduktívnejším hráčom súťaže v základnej časti. Po predčasnom konci v bojoch o Gagarinov pohár zamieril do zámoria, ale v play-off NHL neodohral ani jeden duel. K mužstvu sa pripojí už v pondelok 29. apríla v tréningovom kempe v Novogorsku. O rok starší Zajcev bol počas celej sezóny stabilným členom zostavy "javorových listov", ktoré v úvodnom kole "vyraďovačky" nestačili na Boston Bruins. Dátum jeho príchodu do spoločnej prípravy ruského národného tímu zatiaľ nie je známy. Informácie priniesla Ruská hokejová federácia (FHR).

Do kádra "zbornej" postupne pribúdajú hráči z NHL. Už skôr prijali pozvánku brankár Alexandar Georgijev, obrancovia Iľja Ľubuškin, Jegor Jakovlev a Ivan Provorov a útočníci Iľja Kovaľčuk, Vladislav Namestnikov, Arťom Anisimov a Jevgenij Dadonov. K tímu by sa mali navyše pripojiť okrem vyššie spomenutých aj brankár Andrej Vasilevskij, útočník Nikita Kučerov a obranca Michail Sergačiov, ktorí neuspeli v play-off NHL s Tampou Bay.