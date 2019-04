Dankova príprava vyšla nazmar: Koaličná rada o sociálnom balíčku bola zrušená

Dnešné rokovanie Koaličnej rady o tzv. sociálnom balíčku sa nakoniec neuskutočnilo.

„Koaličná rada bola naplánovaná na dnes, najskôr sa to posunulo o pol hodinu a na poslednú chvíľu sa to z nešpecifikovaných dôvodov zrušilo a presunulo na iný termín," uviedol pre médiá hovorca predsedu parlamentu Andreja Danka Tomáš Kostelník. Ako dodal, SNS na čele s jej predsedom bola na rokovanie pripravená so svojimi bodmi. "Predtým, než sa odkonzultujú s koaličnými partnermi, nie je hodné ich komentovať," dodal. Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút uviedol, že rokovanie Koaličnej rady sa presunulo na neurčitý termín. "Dôvody mi nie sú známe," povedal.

Andrej Danko zvererejnil chvíľu pred oficiálnym začiatkom plánovaného rokovania fotografiu na sociálnu sieť, na ktorej sa pripravuje spolu so svojimi poslancami.

, čo navrhuje strana Smer-SD. Medzi návrhy SNS patrí zníženie sadzby dane pre právnické osoby podľa výšky obratu spoločností a pokles sadzby dane z pridanej hodnoty na 10 % na ďalšie vybrané potraviny. Strana Most-Híd presadzuje zníženie invalidných odvodov do Sociálnej poisťovne o jeden percentuálny bod a zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pre živnostníkov a zamestnancov zo súčasných 19,2-násobku životného minima na 21-násobok v budúcom roku a 22,7-násobok v roku 2021.