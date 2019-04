Rodinám zavraždeného novinára a jeho snúbenice píše jeden z obvinených: List od vraha Kuciaka a Kušnírovej!

Šokujúce. Rodinám Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) prišiel list priamo spoza mreží. Napísal ho jeden z obvinených z popravy mladého páru.

Pre Nový Čas to priznala mama Martiny Zlatica Kušnírová. "Jeden z vrahov mi z väznice napísal list, prišiel poštou. Bolo to písané rukou. Požiadal o odpustenie. Vraj, keby mohol vrátiť čas, tak to neurobí. Šokovalo ma to. Možno, keby mi zabil psa, dokázala by som odpustiť, ale zabil mi dve deti. Toto čo má byť? Keby išlo o nejakú haváriu, alebo by sa to stalo nedopatrením, tak by som nad odpustením uvažovala... To sa môže stať každému," povedala Zlatica Kušnírová.

Kto list napísal a ako to vníma rodina zavraždeného novinára čítajte zajtra v Novom Čase.