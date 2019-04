Idylka na záhrade? Keď zbadáte, čo sa deje kúsok za ich hlavami, nemenili by ste ani náhodou

Janet Marchant sa pred siedmimi rokmi presťahovala s partnerom do bungalovu v britskom Essexe, ktorý postavil jej starý otec v roku 1953.

Keďže sa ich bývanie nachádza blízko letiska Southend Airport, zvykli si na zvuky pristávania a odlietania lietadiel. Lenže v novembri 2017 ich čakal šok, keďže letisko dalo do prevádzky ďalšiu dráhu a tá sa nachádza od ich pozemku čo by kameňom dohodil! Jedného dňa dôchodkyňa Janet odhrnula záclony a povedala Paulovi: ,,V našej záhrade je prekliato obrovské lietadlo." Vyzerá to totiž, akoby veľké stroje mali rovno pod nosom.

Janet tvrdí, že odvtedy je ich život nočnou morou pre neustály hluk a smrad. Od šiestej ráno totiž nejaké lietadlo odlieta každých 20 minút. ,,Vo vlastnej záhrade sa nemôžeme rozprávať, lebo sa nepočujeme. Vnútri zase program v televízii stopneme, a čakáme, kým hluk prejde," cituje nešťastnú obyvateľku portál denníka Mirror. Pár má kvôli hluku a smradu pokazené aj grilovačky s rodinu či záhradkárčenie.

Nešťastní sú aj ich susedia Alex a June Carrovci, ktorí v lokalite bývajú 28 rokov.sťažuje sa Alex. Hovorca southerlandského letiska podľa portálu Mirror povedal, že priebehajú stretnutia s obyvateľmi ohľadom letiskovej dráhy a budú sa snažiť zmierniť dopady letovej prevádzky na obyvateľov.