Kauza objednávky vraždy Volzovej: Súd rozhodol, že Rusko ostáva stíhaný na slobode

Bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva SR Pavol Rusko, ktorý je obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej a zároveň obžalovaný v kauze televíznych zmeniek, bude aj naďalej stíhaný na slobode.

Rozhodol o tom nedávno Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý tak zamietol sťažnosť prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave voči februárovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, ktorý Pavla Ruska ponechal na slobode. "Krajský súd v Bratislave 11. apríla v trestnej veci obžalovaného PhDr. P. R. a spol., stíhaného pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom v štádiu prípravy, o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II zo dňa 4. februára na neverejnom zasadnutí rozhodol tak, že podľa paragrafu 193 odseku 1 písmena c Trestného poriadku sťažnosť prokurátora zamietol ako nedôvodnú," uviedol v stredu pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Proces s Pavlom Ruskom, ktorý je obžalovaný s ďalšími troma osobami - bosmi slovenského podsvetia v prípade pokusu o vraždu Volzovej, sa začne koncom budúceho mesiaca v bratislavskej väznici.

Prokurátor KP v Bratislave vo februári ozrejmil, že návrhom na väzobné stíhanie reagoval na decembrovú tlačovú konferenciu Pavla Ruska, na ktorej označil výpovede svedkov za klamstvo. "Všetky tieto veci treba vnímať v určitom kontexte a mám za to, že bolo spôsobilé do určitej miery ovplyvniť či už svedkov, spoluvinníkov, alebo poškodených," povedal po rozhodnutí súdu. Zdôraznil, že bolo podľa neho tiež spôsobilé zasiahnuť do zákonnosti procesu. KS v Bratislave Pavlovi Ruskovi na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

Rusko podal pre kauzu Volzová trestné oznámenie: Ukázal prstom na ľudí, ktorí ho mohli zdiskreditovať

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v marci na podnikateľa Mariana Kočnera a na Pavla Ruska obžalobu v kauze televíznych zmeniek. "Prokurátor ÚŠP podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu v trestnej veci Mgr. M. K. a spol. Dve osoby sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti. Obžaloba bola pridelená senátu 1T, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," uviedla v marci pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Znamená to, že o osude dvojice bude rozhodovať senát v Pezinku a nie pracovisko ŠTS v Banskej Bystrici.

"Po podaní obžaloby príslušný senát 1T ŠTS v Pezinku ako prvé bude musieť posúdiť námietky obhajoby proti podanej obžalobe a námietky pre porušenie práv na obhajobu v prípravnom konaní," zareagoval vtedy pre TASR obhajca Marek Para. Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal návrh na obžalobu Mariana Kočnera a Pavla Ruska v prípade tzv. televíznych zmeniek. Formou spolupáchateľstva sa mali dopustiť trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur. Polícia o tom informovala 15. marca na sociálnej sieti.