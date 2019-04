Tušili toto fanúšikovia? Kali mal našliapnuté na sľubnú futbalovú kariéru, všetko prekazila zhoda náhod

Raper Kali má na konte množstvo hitov a milujú ho zástupy fanúšikov.

Práve tí sa o ňom budú môcť v markizáckej šou 2 na 1 dozvedieť veľa zaujímavostí. Okrem toho, ako zvláda rolu otca alebo čoho má doma šialenú zbierku, napríklad aj fakt, že bol zdatný športovec. Raper Kali hrával futbal na vrcholovej urovni za Armtediu Petržalka a to v časoch, kedy bol tento klub na svojom absolútnom výslní. ,,Chvíľu som hrával za Slovan a potom som prešiel do Artmedie a tam som hrával až do staršieho dorastu," povedal raper Danovi Danglovi a Adele Vinczevej.

Iba nešťastná zhoda okolností - kuriózne zranenie na zápase - zariadila, že sa Kali napokon nedostal do "A" mužstva vtedajšieho trénera Vlada Weissa a Kali neskončil ako slovenský reprezentant niekde vedľa Martina Škrteľa alebo Mareka Hamšíka. Tetovaniami by sa medzi nimi určite nestratil. Na futbal ale nezanevrel a zostal verný fanúšik. Fanaticky fandí jednému z popredných talianskych klubov a práve v šou 2 na 1 dostane práve z tohto mužstva Kali pozdrav a darček, na ktorý do smrti nezabudne. Sledujte v stredu večer na Markíze.