Pellegrini žiada preverenie informácií o Vadalovi: Výzva ministerke Sakovej a policajnému prezidentovi Lučanskému

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce od ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby sa pozreli na to, ako konala polícia v prípade informácií o Antoninovi Vadalovi, ktoré mali mať už v minulosti.

Povedal to pred rokovaním vlády. "Poprosím dnes pani ministerku aj pána policajného prezidenta, aby sa pozreli, akým spôsobom policajné orgány naložili s prípadnými informáciami napríklad Slovenskej informačnej služby o existencii takýchto ľudí a skupín na východe Slovenska, a akým spôsobom sa riešila, alebo neriešila táto situácia," povedal predseda vlády.

Premiér tiež odmietol prípadné nezákonné lustrácie novinárov. "Ak je to pravda a nemá to zákonný základ, nesúvisí to s konkrétnym vyšetrovaním, nie je to správne ani dobré," vyhlásil v súvislosti s lustráciami.

Pellegrini víta aktivity policajného prezidenta Lučanského v tejto oblasti, ktorý podľa premiéra mieni zaviesť systém identifikácie, aby sa vedelo, kto koho a prečo lustruje a tiež, aby bolo možné prípadne zabrániť lustráciám.

Lučanský verí, že k podobným prípadom už nedôjde. "Zatiaľ je v platnosti nové nariadenie, ktoré takéto využívanie lustrácií znemožňuje, sú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období," opísal. Lustrácie novinárov označil za zlyhanie.

Policajný prezident je tiež presvedčený, že po skončení vyšetrovania budú vyvodené patričné dôsledky. Prípad vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. Lučanský priznal, že má okruh mien podozrivých, nechce sa k nim však vyjadrovať.

Premiér: V prípade novej nemocnice neurobím nič, čo by zaváňalo kšeftom

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) neurobí v prípade novej nemocnice v Bratislave nič, čo by zaváňalo kšeftom. Vyhlásil to pred rokovaním vlády a pred stretnutím s finančnou skupinou Pentou, ktoré sa má konať v stredu.

"Mojím záujmom je brániť záujmy Slovenska a urobiť všetko preto, aby občania boli spokojní so zdravotnou starostlivosťou," povedal Pellegrini. Predpokladá, že Penta na stretnutí, na ktorom majú byť aj lekári, odborári a zástupcovia ministerstva zdravotníctva, povie svoje predstavy a ponuku.

Premiér zopakoval, že by chcel, aby v Bratislave stála štátna a nie súkromná nemocnica. Tvrdí, že nemá nič proti súkromnej, ale mieni urobiť všetko preto, aby veľká nemocnica s kompletným personálom a najlepšími odborníkmi bola v rukách štátu.

"Nemôžem dopustiť, aby sa stalo, že v prechodnej fáze, kým štát postaví svoju nemocnicu, nám najlepší odborníci, lekári odídu do súkromnej nemocnice, a potom bude mať štát problém naplniť svoju nemocnicu," uviedol s tým, že mu je jedno, s kým bude rokovať, pokiaľ to bude v prospech Slovenska.