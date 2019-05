Prežívajú najkrajšie obdobie v živote. Moderátor Matej Sajfa Cifra a jeho krásna manželka Veronika sú v radostnom očakávaní a už čoskoro do ich rodiny pribudne vytúžené dieťatko. Obľúbený moderátor sa prvorodeného potomka nevie dočkať a ako sám prezradil, na rolu otca je viac než pripravený. A hoci si obaja podrobnosti ohľadom bábätka strážia a nič neprezradia, my sme sa predsa len čosi dozvedeli. Napríklad to, prečo sa chce Sajfa na svoje dieťa vyhovárať!