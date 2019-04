Úradníci cestovali 70 kilometrov džungľou plnou levov: Chceli, aby svätý muž hlasoval vo voľbách

Takmer 70 kilometrov džungľou plnou levov cestovali indickí úradníci, aby umožnili voliť 69-ročnému svätému mužovi, ktorý žije v odľahlej časti štátu Gudžarát.

Bharatdas Daršandas nevynechal od roku 2002 jediné hlasovanie, napísala agentúra Reuters. Štyria úradníci v sprievode jedného policajta zriadili špeciálnu volebnú miestnosť len pre tohto pustovníka, ktorý prebýva v izolovanej lesnej svätyni už dve desaťročia. Okolo jeho chrámu sa nachádza divočina, v ktorej žije asi 600 zo zostávajúcich ázijských levov.

Parlamentné voľby v druhej najľudnatejšej krajine sveta začali 11. apríla. Majú sedem etáp a zúčastniť sa ich môže 900 miliónov oprávnených voličov. Volební úradníci často musia merať cestu aj do vzdialených miest, avšak náročné výpravy za jediným voličom príliš bežné nie sú, píše Reuters.

"Skutočnosť, že vláda vyvinula také úsilie, aby mohol hlasovať jeden človek, svedčí o význame každého jednotlivého hlasu," povedal Daršandas a zdôraznil, že v jeho bydlisku bola volebná účasť stopercentná. "A tak by to malo byť aj všade inde," dodal. Indické voľby skončia 19. mája a výsledky by mali byť známe o štyri dni neskôr.