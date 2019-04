Rusi slávnostne pokrstili nový typ ponorky: Jej súčasťou bude aj zbraň, ktorá vyvoláva obavy

V Rusku v utorok slávnostne vypustili na more nový typ vojenskej ponorky Belgorod, ktorá bude niesť podvodné jadrové drony Poseidon, jednu z nových "zázračných" zbraní vo výzbroji Ruska, o ktorých už od minulého roku hovorí ruský prezident Vladimir Putin a predstavitelia ruskej armády.

"Krst" ponorky sa konal v meste Severodvinsk na severovýchode Ruska, Putin sa mu prizeral prostredníctvom videokonferencie vo vojenských lodeniciach v Petrohrade.

Ponorka by mala byť zaradená do výzbroje ruskej armády budúci rok. Jadrový dron Poseidon podľa ruských predstaviteľov nebude možné zachytiť radarmi nepriateľa, bude môcť operovať v doteraz nepredstaviteľnej hĺbke a pohybovať sa ďaleko vyššou rýchlosťou ako akékoľvek momentálne používané plavidlá. Ruská armáda by ho mohla použiť napríklad v pobrežných oblastiach a spôsobiť ním masívne vlny cunami.