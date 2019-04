Rebel Alexander Ovečkin tlieskal rozhodcovi, ten ho poslal predčasne pod sprchu

Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali na ľade Caroliny Hurricanes 5:2 a o všetkom rozhodne siedmy zápas. Ovečkin v zápase skóroval, no nakoniec frustrovaný vytlieskal rozhodcu.

Carolina je pre obhajcu Stanley pohára vyrovnaným súperom, čo potvrdila aj v šiestom zápase play off NHL, keď zvíťazila 5:2. Alexander Ovečkin v prvej tretine korigoval stav stretnutia na 2:1, no to bolo z jeho strany všetko.

Aspoň čo sa týka bodového zápisu. Frustrovaný Ovečkin sa 68 sekúnd pred koncom dostal do konfliktu s mladíkom Saku Mäenelanenom. Ovečkin neostal chladným a mladého fínskeho krídelníka sekol.

Faul aktuálne tretieho najvylučovanejšieho hráča neodišiel zraku rozhodcov, ktorý Ovečkinovi prisúdili 2 minúty. Ruský útočník si neodpustil ironický potlesk na adresu rozhodcov, za čo zinkasoval 10 minútový osobný trest a porúčal sa pod sprchy.