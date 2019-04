Verdikt v prípade dohryzeného policajta padol po 4 rokoch: „Brutálna“ čivava je vinná

Po vyše 4 rokoch dal krajský súd bodku za prípadom takmer bezzubej čivavy menom Amadeus. Pes mal totiž podľa ministerstva spôsobiť zranenie mladému policajtovi.

Družka majiteľa psa Miloslava (64) však tvrdí, že muž zákona vstúpil na jej pozemok bez jej vedomia. Súd napokon potvrdil, že Miloslav musí štátu zaplatiť bolestné vo výške 172 € plus úroky. Žalovaný chce podať dovolanie na Najvyšší súd.

Incident sa odohral ešte vo februári 2015. Na oplotenom pozemku Miloslavovej družky Kristíny podpráporčík Lukáš K. prišiel riešiť nahlásené vylomenie bránky na inej parcele domčeka po Miloslavovej mame. Policajt si podľa tvrdení Miloslava otvoril bránu a dnu našiel iba jeho so psami.

Počas návštevy nepadla žiadna zmienka o napadnutí čivavou, no policajt sa zhruba po pol hodine vrátil, že musí spísať zápis o uhryznutí jeho psom. Nadriadeným nahlásil služobný úraz, ktorý znalec na súde označil za odreniny. Ministerstvo vnútra vyplatilo podpráporčíkovi bolestné 172 € a sumu žiadali uhradiť od Miloslava. Okresný súd v Rožňave ešte v októbri 2017 rozhodol, že žaloba je odôvodnená. To, že žalovaný je povinný uhradiť uvedenú sumu, nedávno potvrdil aj Krajský súd Košice.

Čivava je takmer bezzubá. V takomto stave mala podľa majiteľa chrup aj v čase incidentu.

Rozsudok v mene republiky si Rakúšan z Betliara Miloslav Vostřel (64) nevypočul, lebo proces sa v Košiciach konal bez prítomnosti žalovaného. Zo zásielky súdu však radosť nemal. „Ešte som to Amadeovi nepovedal,“ prezradil položartom majiteľ psa. „Viete, tu nejde o tie peniaze, ale o princíp, čím sa slovenské súdy vôbec zaoberajú a čo na druhej strane vôbec neriešia. Veď tento policajt vošiel na pozemok mojej družky v Betliari a to, že bol údajne uhryznutý, oznámil až pol hodinu po svojom odchode.

To, že sa nevedel ubrániť pred malým psíkom, radšej nerozvíjam, no ako chcú policajti chrániť ľudí a majetok, keď majú problém s čivavou? A lekár navyše zranenia muža zákona charakterizoval len ako odreninu,“ rozhorčuje sa. Ako podotkol jeho štvornohý miláčik veľa zubov nemá a nemal ani vtedy. „Amadeus je milý psík, no chrup má v dezolátnom stave. Aj preto je to celé výsmech," reagoval Miloslav, ktorý už veľa možností nemá: „Zvažujem dovolanie na Najvyšší súd SR, lebo je to veľmi smutné. A mne ide o zásadu." Polícia sa k prípadu nevyjadruje.