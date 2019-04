Žena sa po 28 rokoch vo vegetatívnom stave prebudila: Z toho, čo povedala ako prvé, je syn doteraz v šoku

Žena nadobudla vedomie po 28 rokoch, počas ktorých bola vo vegetatívnom stave.

Munira Abdulla podľa Independent utrpela v roku 1991 vážne zranenie mozgu pri havárii v Spojených arabských emirátoch. V tej dobe mala 32 rokov. Celý čas neprejavila ani náznak toho, že by sa mohla prebrať, no v roku 2017 bola prevezená do Nemecka, kde postúpila formu fyzickej terapie a v roku 2018 začala reagovať.

"Nikdy som sa jej nevzdal, pretože som mal vždy pocit, že sa jedného dňa zobudí," povedal jej syn Omar Webair. Ten mal len štyri roky, keď do ich auta narazil školský autobus v meste Al Ain. Jeho matka ho objala, aby ho ochránila, utrpel preto len menšie zranenia. Munira však mala rozsiahle poškodenia mozgu. Presunuli ju do Londýna na špecializovanú liečbu, kde jej lekári určili stav podobný kóme, akurát že vnímala bolesť.

V roku 2017 sa vďaka korunnému princovi Abu Dabí, ktorý sa ponúkol, že zaplatí liečbu, dostala do Nemecka. V roku 2018 sa Omarovi zdalo, že vydáva zvláštne zvuky a v júni mu spôsobila šok, keď začala hovoriť jeho meno. "Zobudil som sa na to, že niekto volá moje meno. Bola to ona! Vravela moje meno a ja som lietal od radosti, bolo to prvé slovo, ktoré povedala."

Teraz je späť v Spojených arabských emirátoch, kde ju stále liečia. "Chcem povedať ľuďom, aby nestratili nádej vo svojich blízkych. Nepovažujte ich za mŕtvych, aj keď sú v takomto stave."