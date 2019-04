Krvavé výbuchy na Srí Lanke: Zverejnili fotku útočníka! Ten pohľad je mrazivý

Počet obetí série výbuchov v kostoloch a hoteloch na Srí Lanke stúpol na 321 mŕtvych, z toho 45 detí.

Ďalších 500 ľudí je zranených. Minister obrany Ruwan Wijewardene vyhlásil, že atentáty sú podľa predbežných zistení odvetou za útoky na mešity v meste Christchurch na Novom Zélande. Bližšie podrobnosti neuviedol. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Srílanské médiá zverejnili záber jedného z teroristov, ako s batohom pokojne vchádza do jedného z hotelov. Potom sa v ňom odpálil. Srílanské úrady obviňujú z útoku dve miestne islamistické skupiny s tým, že výbuchy v kostoloch a hoteloch mali byť pomstou za nedávny útok na mešity na Novom Zélande.

Pozatýkali už 40 podozrivých a hľadajú dodávku a nákladné auto, ktoré mali byť použité na dopravu výbušnín. V súvislosti s útokmi pátrajú aj po troch motorkách a dvoch osobných autách. Dvaja zo samovražedných atentátnikov boli synovia bohatého miestneho obchodníka s korením. K zodpovednosti za atentáty sa prihlásila aj teroristická organizácia Islamský štát.

Medzitým vyšlo najavo, že terčom útoku mal byť aj ďalší nemenovaný hotel. Útočník sa v ňom prihlásil ako hosť, no z neznámych dôvodov atentát nevykonal. Personálu sa však zdal podozrivý, a tak privolali políciu. Tá ho vypátrala na ulici a konfrontovala. Až vtedy odpálil nálož, ktorá okrem neho zabila dvoch ďalších okoloidúcich.

Hasič hrdina pomáhal po atentáte IRA Otvoriť galériu Hasič hrdina Zdroj: reuters

Zahynul aj bývalý britský hasič Billy Harrop († 56) so svojou manželkou Sally. Ona pomáhala ľuďom ako lekárka, on bol ocenený za hrdinstvo, keď v roku 1996 zasahoval po útoku IRA v Manchesteri. Smrť si ich našla na zaslúženej dovolenke v raji.

Súrodencov zabil až druhý výbuch Otvoriť galériu Amalie Linsey Zdroj: reuters Otvoriť galériu Daniel Linsey († 19) Zdroj: REUTERS

Útoky si vyžiadali životy najmenej 39 cudzincov, z toho 10 Britov. Daniel Linsey († 19) a jeho sestra Amelie († 15) boli práve na raňajkách v hoteli Shangri-La v Kolombe. Keď sa v jedálni odpálil útočník, podarilo sa im ešte vyviaznuť. Keď sa z rozpútaného pekla snažili vybehnúť, zabil ich druhý samovražedný útočník, ktorý v chodbe čakal práve na to.

Všetky peniaze by vymenil za životy detí Otvoriť galériu Anders Holch Povlsen a jeho manželka Anne Storm Pedersen Zdroj: instagram

Je najbohatším Dánom a najväčším majiteľom pozemkov v Škótsku. Všetky peniaze a majetky by však teraz istotne vymenil za život svojich milovaných detí. Traja zo štyroch potomkov miliardára Andersa Holcha Povlsena (46) sa stali obeťami teroristického útoku na Srí Lanke, kde celá rodina dovolenkovala. Stalo sa tak iba pár dní po tom, čo Povlsen oznámil, aké má s nimi veľké plány. Jeho majetok sa odhaduje na 7 miliárd eur a v Škótsku vlastní pozemky s celkovou rozlohou 890 km2. Tieto pozemky však nekúpil ako investíciu, ale snaží sa z nich vytvoriť prírodnú rezerváciu. Usiluje sa o návrat ohrozených zvierat a divej prírody. Pred niekoľkými dňami oznámil, že pozemky prevedie na svoje deti – Agnes, Almu, Astrid a Alfreda. Želal si, aby pokračovali v ochrane prírody aj po jeho smrti. Teraz je všetko naopak. On žije, no tri z jeho detí zomreli rukami šialených vrahov.