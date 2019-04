Tomáš Berka stavia kulisy pre hollywoodske veľkofilmy: V sopke postavil celé mesto

Film je obrovský podvod na divákovi. Pozitívny podvod. Prenesie ho do New Yorku, ktorý pozliepaný zo sadry stojí v Maďarsku alebo do vojnovej Varšavy zbúchanej na brehu Dunaja.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Majstrom vo vytváraní tejto ilúzie je filmový architekt Tomáš Berka (71). Počas tridsiatich rokov spolupracoval na trhákoch ako Hellboy 2, Eragon, 47 roninov alebo Za nepriateľskou líniou.

„Kvalitný film väčšinou nepotrebuje veľké dekorácie, no pri niektorých amerických projektoch sa bezradnosť scenára neraz nahrádza práve bombastickými kulisami. A keďže my sa živíme ich tvorbou a stavbou, pre nás to sú často výzvy - hoci o takéto filmy by sme inak ani nezavadili,“ vysvetlil nám na úvod trochu paradoxnú situáciu.

Mesto v sopke

To najväčšie, na čom sa zatiaľ podieľal, bolo fantasy dobrodružstvo Eragon. „Postavili sme s Daliborom Vašicom a stovkou našich remeselníkov vo vyhasnutej maďarskej sopke pri Balatone celé vymyslené mesto. Vybláznili sme sa po technologickej aj výtvarnej stránke,“ spomína.

Veľmi špecifická robota ich zase čakala pred nakrúcaním piateho pokračovania Smrtonosnej pasce. Bolo treba postaviť dvesto metrov skutočnej diaľnice aj s mostom, nad čím najskôr len krútili hlavou. „Stavať sa to malo na parkovisku Hungaroringu a čudoval som sa, prečo to nenatočia na normálnej diaľnici, ktorá bola hneď vedľa. Ale Američania nám vysvetlili, že chcú mať pokoj na prácu.“ Keď­že po tejto dekorácii mali chodiť skutočné kamióny, bolo ju treba postaviť naozaj funkčnú. „Musel byť vypracovaný špeciálny statický posudok, ktorý mal takmer 200 strán.“

Najťažšie vraj bolo spatinovať tento výtvor, aby vyzeral, že sa po ňom roky jazdí. „Úloha takmer neriešiteľná... Nakoniec z Barrandova prišiel môj kamarát Sváťa Jelínek, vytiahol z auta všelijaké striekačky a oznámil, že za štyri dni to zvládne. Oblieval to vodou, púšťal do toho nejaké pigmenty a zvládol to skvelo. Najťažšia vec je, aby divák uveril, že to, čo sme postavili, tam stojí už dlho. Patinéri sú aj najlepšie platení výtvarníci.“

S diaľnicou bol nakoniec spokojný aj samotný Bruce Willis. „Kamióny nám tam narážali, vybuchovali a stavba prežila. Ale museli ju potom zbúrať, lebo asi mesiac na to išla formula, mali sme si ju zobrať na Slovensko,“ smeje sa Berka.