Barbora nechala svojho psíka chvíľu osamote, keď sa vrátila, skoro ju porazilo: Myslela som si, že som v cudzom byte!

Že nechala svojho psíka chvíľu osamote, oľutovala hneď, ako sa vrátila domov. Ten pohľad si zapamätá nadlho.

Barbora z Bratislavy má doma poriadneho nezbedníka. Ten má 4 nohy a na svete je ešte len osem mesiacov. Jeho vyčíňanie však nemá obdoby a milá Bratislavčanka ešte bude mať čo robiť, kým sa malý čertík vprace do vlastnej kože.

Naposledy jej zanechal v byte takú spúšť, že každý by mal čo robiť, aby emócie udržal na uzde. "Bordel robí pravidelne, ale to si z chodby navláči z každého páru jednu topánku do obývačky. Toto bol naozaj extrém, ja som myslela, že som v cudzom byte," prezradila Barbora svoje pocity, keď zbadala, čo jej psík Max vyparatil.

Samozrejme to nenechala tak a pustila sa do nápravy pohromy. "Musela som si to sama upratať a pán pes sa pri tomto 'jarnom upratovaní' veľmi unavil a išiel si pospať na gauč, zatiaľ čo som upratovala," zaklincovala Barbora.