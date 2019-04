Súd odsúdil policajtov, ktorí surovo dokopali vodičku Michaelu: Aké dostali tresty?

Krajský súd v Trnave odsúdil troch v utorok už bývalých policajtov za dokopanie mladej ženy počas služobného zákroku v auguste 2016 na tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na päť rokov.

Zároveň im určil povinnosť verejne sa ospravedlniť poškodenej a zúčastniť sa na psychologickom poradenstve. Ján Uherčík, Peter Magušin a Jaroslav Vach využili prítomnosť niektorých médií na vyhlásení rozsudku a poškodenej Michaele sa po opustení súdnej siene ospravedlnili. Dodali tiež, že im je ľúto toho, čo sa stalo.

V auguste 2016 chceli policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave skontrolovať posádku vozidla Fiat Brava. Vodička najskôr zastavila, potom na jedného z policajtov namierila auto a vzápätí dupla na plyn. Policajti ju prenasledovali až do Maduníc, pričom strieľali do vzduchu a aj na vozidlo. Keď vtedy 21-ročná vodička Michaela so strelným poranením hrudníka vystúpila s rukami nad hlavou, tak ju traja policajti kopali do nôh, chrbta aj hlavy. Po tom, ako sa dostal na verejnosť videozáznam z neprimeraného zákroku policajtov, troch príslušníkov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prepustili zo služieb polície. Pôvodne sa všetci traja policajti priznali a s prokurátorom sa dohodli na vine a podmienečnom treste, generálny prokurátor Jaroslav Čižnár však dohodu zrušil. Obvinená z útoku na činiteľa bola aj Michaela, s prokurátorom sa dohodla na trojročnej podmienke. Mladá žena sa priznala, že auto šoférovala pod vplyvom drog.