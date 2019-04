Agáta Prachařová čelí šokujúcim správam: Podviedol ju manžel počas nakrúcania Talentu s Mórovou?!

Sotva sa prevalilo, že je manželstvo Agáty Prachařovej a Jakuba Prachařa na tom zle, objavili sa správy, ktoré prilievajú olej do ohňa.

Česká moderátorka a modelka totiž zverejnila správy od istého Slováka, ktorý tvrdí, že jej muž mal pomer s Dianou Mórovou. Český moderátor a slovenská herečka sa stretávali vďaka nakrúcaniu šou Česko Slovensko má talent, kde boli obaja v úlohe porotcov.

,,Bolo to cca 2-3 roky dozadu, keď bol Jakub na nakrúcaní Talentu v Bratislave. Noc spal v hoteli, kde som pracoval a ráno, keď ho čakalo auto, aby ho zobralo na vlakovú stanicu, tak stále nechodil. Išiel som teda hore k izbe klopať, že má auto pripravené. Počul som tam zvuky, samozrejme ženské a vieme asi obidvaja, z akej činnosti,“ napísal Agáte muž.

,,Neskôr prišiel dole na recepciu a išiel do auta, odišiel... O pár minút na to išla z toho poschodia Diana. A vystúpila o poschodie vyššie nad recepciou a dole prišla po schodoch, asi aby to bolo nenápadné. Lenže ona izbu v hoteli nemala na svoje meno, len Jakub," dočítala sa Agáta. ,,Obidvaja išli z jedného poschodia a pár minút po sebe odišli z hotela, bolo ich počuť až na chodbu...“ dodal Slovák, ktorý určite českú moderátorku a modelku, ktorá má s Prachařom dcéru Miu, šokoval. Či je príhoda z hotela pravdivá, potvrdené nie je a pravdu zatiaľ vedia asi len samotní domnelí aktéri Prachař a Mórová. Otázne je, či by Prachařová zverejňovala na vlastného manžela správy, ktoré by nemala overené.