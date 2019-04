Bílá na poslednú chvíľu zrušila účasť na akcii: Chcela sa vyhnúť kráske, ktorá jej prebrala chlapa?!

Česká slávica Lucie Bílá (53) mala vystúpiť na nedávnom veľkom stretnutí českých a československých víťaziek súťaže Miss po 30 rokoch.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Lenže ako informoval týždenník Sedmička, speváčka na akciu nakoniec nedorazila, hoci na mieste už bol jej manažér aj osobný fotograf. ,,Boli sme dohovorení, že na záver povie pár slov a zaspieva pesničku. Na mieste bola aj jej aparatúra. Lenže ráno volala, že jej nejako nie je dobre, a my sme samozrejme povedali, nech ostane doma, pretože zdravie je prednejšie,“ povedal bývalý riaditeľ Miss ČR Miloš Zapletal.

Bílá potom začala čeliť podozreniam, že na akciu nechcela prísť, aby sa vyhla bývalej sokyni v láske. Na stretnutí kráľovien krásy totiž nemohla chýbať Pavlína Babůrková (46), Miss Československo 1992. Ako pripomína Blesk.cz, tá speváčke pred rokmi prebrala partnera Petra Kratochvíla (68), s ktorým má Bílá svojho jediného syna Filipa (23). Podnikateľ sa vtedy zahľadel do Pavlíny a dal sa s ňou dohromady. Nešlo však len o aférku, dvojica je spolu dodnes a má štyri deti.

K vzťahu so speváčkou, ktorej pred rokmi prebrala muža, sa vyjadrila samotná Babůrková. ,,Keď Petr odchádzal od Lucky, tak to nebolo vôbec jednoduché, ale všetko sme ustáli. S Luckou teraz vychádzame dobre. Nie je to zabudnuté, ale ten čas veľa urovná. Dnes je to niekde inde, ako to bolo na začiatku,“ povedala Pavlína pre Blesk. ,,S manželom sme po sebe pokukovali ešte pred tým, ako sme sa zoznámili osobne. Bolo to také vzplanutie a všetko, čo sme si o sebe mysleli, tak sa splnilo a sme spolu dvadsať rokov. Máme spolu kopu detí, postavili sme veľa domov a vytvorili veľké dielo. Som pyšná, že nám to takto dlho vydržalo, vzhľadom na to, čím sme si prešli na začiatku,“ porozprávala o živote s Kratochvílom.