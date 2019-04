Veľká noc podľa Sisy Sklovskej: To miesto v Rakúsku si vyhliadala desať rokov

Slovenská speváčka Sisa Sklovska na Veľkú noc oddychovala s manželom Jurajom Lelkesom pri rakúskom jazere Wörthersee.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Doba je taká rýchla, že si nikdy neuvedomím, že už je to tu, no na Veľkonočné sviatky treba byť v pokoji a najlepšie aj niekam odísť, človek potrebuje na chvíľku aj vypnúť,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA. Po Wörthersee sa známa interpretka podľa vlastných slov pozerala už dlhšie. „Keď chodíme s manželom na dovolenky, jazdíme väčšinou autom a vždy, keď sme prechádzali po diaľnici okolo Klagenfurtu, tak po ľavej strane bolo jedno veľké jazero... Ja som sa zakaždým pýtala, čo tam je, či sú tam nejaké hotely a čo sa tam deje, prečo sa tam nikdy nejdeme pozrieť a keďže som to už nejakých desať rokov "vyprávala", tak ma manžel vybavil a zobral ma sem, je tu naozaj veľmi pekne," porozprávala.



,,Ja milujem vodu. More či jazerá, tieto pobyty mám odjakživa rada,“ poznamenala umelkyňa, ktorá nemá problém sa v studenej aprílovej vode aj okúpať. „Ja patrím k spevákom veľmi otužilým, moji kolegovia to veľmi dobre vedia, nechápu a krútia nado mnou hlavou, pretože aj počas predstavení pijem úplne ľadovú sódu, najväčšie bubliny, aké existujú, nenosím šály a keď prebieham z auta do budovy, keď mám koncerty alebo potrebujem niečo vybaviť, tak si často nedám ani kabát. Som schopná takto s krátkym rukávom prebiehať aj keď je mínus dvadsať a vôbec mi to nevadí, práve naopak, ja nikdy z takejto zimy neochoriem, ani mi to neprekáža, som dosť otužilý človek,“ povedala.

Na Veľkonočný pondelok sa už s manželom vrátila na Slovensko a užila si tradičnú oblievačku. ,,A nielen ja, naša 16-ročná mačka, tá od manžela vždy dostane pohár na kožuch. Potom má rok na premýšľanie, prečo sa to stalo,“ podotkla pobavene Sklovska, ktorú v môžu diváci a diváčky po sviatkoch opäť vidieť na Novej scéne v predstaveniach Mária Terézia a Mamma Mia!.