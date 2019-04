Je za hlupáka! Brankár gréckeho AEK Atény Panagiotis Tsintotas (25) sa v zápase s Larissou poriadne červenal.

V 28. minúte by sa určite najradšej prepadol pod zem. Tretí tím tabuľky bol jasným favoritom v stretnutí s mužstvom, ktoré bojuje o záchranu. Centrovanú loptu do šestnástky hlavou tečoval chorvátsky futbalista Slavko Bralič. Tsintotas sa natiahol po lopte, ktorá nebola príliš prudká, ale tá mu prekĺzla a smerovala do siete. Hostia vyhrali 1:0 a mohli oslavovať.