Princ Philip po škandále s autonehodou provokuje britský ľud opäť: Na zákony kašle!

Vojvoda z Edinburghu zase neposlúchal. A práve na Veľkú noc.

Princ Philip totiž na začiatku roka havaroval, keď nedal prednosť vodičke idúcej po hlavnej ceste. A tak sa radšej dobrovoľne vzdal vodičáku, aby sa celý škandál zamietol pod koberec. 97-ročný manžel britskej kráľovnej by tak nemal sadať za volant. Ale pretože je to muž svojhlavý a kašle na zákony, jazdil minulý týždeň na pozemkoch Windsorského zámku vo svojom čiernom Land Roveri. A čo je horšie, nemal opäť bezpečnostný pás.



Alžbeta II. sa v tom čase s vnučkou princeznou Eugenie zúčastnila omše na Zelený štvrtok v kaplnke svätého Juraja. Britská polícia ale nemá dôvod princa vypočúvať alebo akokoľvek za jazdu na pozemkoch parku postihovať. Je to totiž súkromný areál, v rámci ktorého smie riadiť aj bez oprávnenia. Iba keby vyšiel na verejnú cestu, museli by muži zákona zasiahnuť. Vzhľadom k tomu, čo však Philip vykonal mnohoročnou službou pre štát, by ho polícia len napomenula.



,,Bol som veľmi prekvapený, keď som videl vojvodu v jeho Land Roveri pri rieke. Nemal zapnutý pás... Ale má 97 rokov a všetko je mu jedno. Je to smiešne, že nemal pás a je to tiež protizákonné, aj keď je na súkromnom pozemku," uviedol v rozhovore pre The Sun občan Windsoru, ktorý Philipa v aute videl a vyfotil.